Chủ tiệm tạp hóa ở Củ Chi chạy xe máy rời khỏi nhà rồi mất liên lạc

Ngày 25.5, Công an xã Củ Chi (TP.HCM) đã tiếp nhận tin báo của người dân về việc người đàn ông là chủ tiệm tạp hóa trên địa bàn chạy xe máy ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình nhiều ngày.

Gia đình đang tìm kiếm ông Đỗ Anh Thơ (ảnh góc trái)

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Cùng ngày, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, chị Đỗ Ngọc Quyên (26 tuổi, ở ấp Bến Đò 2, xã Củ Chi, TP.HCM) cho biết, ông Đỗ Anh Thơ (54 tuổi, ba ruột chị Quyên) - là chủ tiệm tạp hóa trên địa bàn chạy xe máy ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình nhiều ngày qua.

Theo chị Quyên, khoảng 6 giờ 35 ngày 20.5, ba chị Quyên chạy xe máy rời khỏi nhà ở đường 93, ấp Bến Đò 2, xã Củ Chi. Khi đi, ông Thơ không mang theo giấy tờ tùy thân, cũng không đem theo điện thoại di động và có mang một ít tiền mặt.

"Ba em ở nhà cùng mẹ mở cửa hàng bách hóa tổng hợp để buôn bán. Thời điểm ba đi, mẹ em đang ở phía sau nhà nên không hay biết. Chỉ đến khi có khách vào mua hàng nhưng không thấy ai đứng tiệm, mẹ ra kiểm tra và check lại camera an ninh thì mới phát hiện ba đã lấy xe máy chạy đi từ lúc nào", chị Quyên chia sẻ.

Cũng theo gia đình, thời gian gần đây, ông Thơ có biểu hiện trầm cảm nhẹ, ít nói và ít chia sẻ, tâm sự với vợ con. Tuy nhiên, trước ngày xảy ra vụ việc, mọi sinh hoạt trong gia đình vẫn diễn ra bình thường, không hề có xích mích hay tranh cãi nào lớn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp các khu vực lân cận như Củ Chi, Hóc Môn (TP.HCM) và qua đến địa bàn tỉnh Bình Dương cũ nhưng vẫn không có tung tích. Qua trích xuất camera của người dân bên đường, gia đình ghi nhận hình ảnh ông Thơ chạy xe máy hướng về phía cầu Phú Cường để sang tỉnh Bình Dương cũ.

Đến ngày 21.5, gia đình chị Quyên đã đến Công an xã Củ Chi để trình báo vụ việc. Lực lượng chức năng địa phương đã lập biên bản tiếp nhận thông tin, thu thập hình ảnh nhân dạng cùng các giấy tờ liên quan để phối hợp tìm kiếm.

Hiện gia đình đang rất lo lắng cho sự an toàn của ông Đỗ Anh Thơ. Qua Báo Thanh Niên, gia đình mong muốn ai thấy ông Thơ ở đâu hoặc có thông tin gì xin vui lòng liên hệ với chị Quyên, ĐT: 0979023743, hoặc trình báo đến cơ quan công an nơi gần nhất.