Công an xã giúp người dân tìm lại người thân sau 34 năm mất liên lạc

Hải Phong
06/05/2026 19:13 GMT+7

Sau 34 năm mất liên lạc, một người đàn ông ở tỉnh Quảng Ngãi đã được Công an xã Đăk Tô hỗ trợ tìm lại người thân nhờ khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngày 6.5, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, lực lượng Công an xã Đăk Tô vừa hỗ trợ một trường hợp công dân tìm lại người thân sau 34 năm mất liên lạc, thông qua việc khai thác, ứng dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an xã Đăk Tô (tỉnh Quảng Ngãi) hỗ trợ anh Phan Chí Hoàn (giữa) tìm lại người thân sau 34 năm

Câu chuyện đoàn tụ đầy xúc động này là của anh Phan Chí Hoàn (34 tuổi, ở xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi). Theo thông tin ban đầu, anh Hoàn sinh ra tại xã Đăk Tô, nhưng từ khi còn rất nhỏ đã theo mẹ chuyển đến sinh sống tại xã Nghĩa Giang, cách nơi sinh ra gần 230 km. Kể từ đó, anh hoàn toàn mất liên lạc với gia đình bên nội tại quê gốc.

Suốt nhiều năm, anh Hoàn luôn canh cánh nỗi niềm về cội nguồn và mong muốn được tìm lại người thân ruột thịt. Song hành trình tìm kiếm của anh gặp vô vàn khó khăn do thông tin quá ít ỏi. Những gì anh biết chỉ là tên người cha đã qua đời là ông Phan Chí Long và một người anh trai tên Phan Chí Lộc. Không có địa chỉ cụ thể, không có thêm manh mối nào đáng kể, mọi nỗ lực tự tìm kiếm của anh trong thời gian dài đều rơi vào bế tắc.

Không từ bỏ hy vọng, đầu tháng 5.2026, anh Hoàn đã tìm đến Công an xã Đăk Tô để trình bày hoàn cảnh và nhờ hỗ trợ xác minh thông tin người thân. Tiếp nhận đề nghị của công dân, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đăk Tô nhanh chóng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao.

Từ những dữ liệu ban đầu rất hạn chế, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó tập trung khai thác tối đa tiện ích của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây được xem là "chìa khóa" quan trọng giúp rút ngắn thời gian xác minh, đối chiếu thông tin trong những trường hợp phức tạp như của anh Hoàn.

Anh Phan Chí Hoàn vỡ òa khi gặp người thân sau 34 năm

Quá trình tra cứu, Công an xã Đăk Tô đã xác định chính xác thông tin về thân nhân của anh Hoàn. Ngay sau đó, đơn vị đã chủ động kết nối, hỗ trợ để hai bên gia đình có thể gặp lại nhau sau 34 năm mất liên lạc.

Khoảnh khắc đoàn tụ diễn ra trong niềm xúc động nghẹn ngào. Sau 34 năm thất lạc, những người thân ruột thịt cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại nhau, bù đắp phần nào khoảng thời gian dài xa cách. Đối với anh Hoàn, đây không chỉ là cuộc hội ngộ mà còn là hành trình tìm lại gốc gác, tìm lại một phần ký ức tưởng chừng đã mất.

Chia sẻ sau khi được hỗ trợ, anh Hoàn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với lực lượng Công an xã Đăk Tô. Anh cho biết, nếu không có sự giúp đỡ tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, ước mơ đoàn tụ của anh có lẽ vẫn còn dang dở. Anh đã gửi thư cảm ơn đến đơn vị, thể hiện sự trân trọng trước tinh thần làm việc khẩn trương, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an xã Đăk Tô.

35 năm sống với cái tên 'Bé còi', người phụ nữ mất trí nhớ đã đoàn tụ gia đình

Tai nạn năm 17 tuổi khiến chị Phương mất toàn bộ ký ức, sống nhiều năm với cái tên 'Bé còi'. Sau 35 năm, chị mới được đoàn tụ cùng gia đình ở Huế.

