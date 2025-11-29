Thiếu niên 16 tuổi ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình nhiều ngày

Ngày 28.11, Công an phường Tân Tạo (TP.HCM) đã tiếp nhận tin báo từ người dân về vụ thiếu niên 16 tuổi mất liên lạc với gia đình nhiều ngày nhưng chưa tìm thấy.

Người nhà đang tìm kiếm em Nguyễn Thái Hồ ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo đơn trình báo, bà Nguyễn Thị Nhanh (46 tuổi, ở tỉnh Cà Mau; hiện thuê trọ tại phường Tân Tạo, TP.HCM) cho biết, ngày 20.11, con trai của bà là Nguyễn Thái Hồ (16 tuổi) ra khỏi nhà rồi mất liên lạc với gia đình cho đến nay.

Khi đi, em Nguyễn Thái Hồ mặc áo thun màu đen tay ngắn, áo khoác vải dù màu đen tay dài, quần jean dài màu xám đen, đeo một ba lô màu đen. Em Hồ cao 1 m 70, cân nặng 55 kg, tóc đen, da trắng, không có hình xăm trên cơ thể.

Cũng theo bà Nhanh, con trai nói với bà là đi về quê ở Cà Mau để lấy giấy tờ. Khi ra khỏi nhà, em Hồ có đem theo 2 bộ đồ.

Tối 20.11, bà Nhanh có gọi điện cho con nhưng không nghe trả lời, chỉ nhận được tin nhắn là về gần tới nhà và khi nào tới nhà sẽ cho bà biết.

Đến sáng 21.11, bà Nhanh nhận được tin nhắn của con trai là tới nhà rồi. Từ lúc đó đến ngày 22.11, không ai trong nhà gọi điện được cho Hồ. Đến trưa 22.11, Hồ mới gọi điện cho mẹ và nói đi làm ăn xa ở Trung Quốc. Bà Nhanh ngạc nhiên hỏi: "Con không mang giấy tờ thì làm sao đi Trung Quốc được. Con bị người ta dụ bắt qua Campuchia rồi phải không?", nhưng Hồ không trả lời.

Cũng theo lời bà Nhanh thì trong mấy ngày qua, bà có đôi lần liên lạc qua Zalo được với con trai mình nhưng chỉ nghe con nói được mấy câu với vẻ bất thường, sợ hãi và không gian xung quanh tối đen. Đến hiện tại, gia đình đã mất liên lạc hoàn toàn với em Hồ.

Theo thông báo tìm người của Công an phường Tân Tạo, đơn vị đã thông tin đến Công an TP.HCM; Công an các xã, phường, đặc khu và nhân dân trên địa bàn TP.HCM. Mọi thông tin liên quan đến em Nguyễn Thái Hồ, ai biết vui lòng liên hệ đến Công an phường Tân Tạo (số điện thoại: 028.3636.5362).







