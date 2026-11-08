99,99% người dân Vĩnh Long được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Ngày 8.11, tin từ Sở Y tế Vĩnh Long cho biết Sở vừa có báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí năm 2026 cho người dân trên địa bàn (tính đến ngày 7.11).

Theo đó, toàn tỉnh có 59 cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe theo quy định, 124 trạm y tế xã, phường đủ điều kiện khám sàng lọc cho trẻ em dưới 6 tuổi và khám sàng lọc các chương trình bệnh không lây nhiễm.

Tính đến ngày 7.11, tỉnh Vĩnh Long có 99,99% dân số được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí

ảnh: CTV

Tính đến ngày 7.11, Vĩnh Long đã thực hiện khám sức khỏe tại 124/124 xã phường cho 3.379.268 người, đạt tỷ lệ 99,99% dân số. Trong đó, trẻ em dưới 6 tuổi là 257.741 người; từ 6 đến 18 tuổi là 619.867 người; từ 18 tuổi trở lên là 2.501.660 người (trong đó người từ 60 tuổi trở lên 659.856 người).

Có 121/124 xã đạt tỷ lệ khám sức khỏe đạt 100% và 3 xã đạt tỷ lệ khám sức khỏe trên 90%. Các địa phương hoàn thành khám sức khỏe sớm nhất (từ ngày 19.10) là Càng Long, Tam Bình, Mỹ Thuận, Trà Ôn, Tân Quới, Giao Long, Hàm Giang và Ngãi Tứ đã hoàn thành.

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức các đoàn kiểm tra, làm việc tại các xã, phường có tỷ lệ khám sức khỏe thấp để có giải pháp nhằm theo dõi, chỉ đạo kịp thời việc tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Đồng thời, giao Sở Y tế làm cơ quan chủ trì, thường xuyên tổ chức giám sát, hỗ trợ và phân công các đơn vị phối hợp thực hiện, sớm hoàn thành nhiệm vụ.