Cà Mau khám sức khỏe hơn 2,1 triệu người, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước

Hơn 2,1 triệu người được khám sức khỏe miễn phí

Đến cuối tháng 10.2026, Cà Mau đã khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 2,1 triệu người, đạt tỷ lệ trên 99%. Với kết quả này, tỉnh được Bộ Y tế ghi nhận là 1 trong 2 địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ bao phủ khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc cho người dân.

Thông tin được thông tin tại hội nghị công bố kết quả hoàn thành khám sức khỏe định kỳ miễn phí năm 2026, do UBND tỉnh Cà Mau tổ chức ngày 30.10.

Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Cà Mau đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân ẢNH: G.B

Cùng với việc khám sức khỏe, tỉnh đã tạo lập và cập nhật dữ liệu sổ sức khỏe điện tử cho gần 1,5 triệu người.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương biểu dương những kết quả Cà Mau đạt được, nhất là sự chủ động triển khai đợt cao điểm 45 ngày, góp phần nâng tỷ lệ người dân được khám sức khỏe. Bà cũng đánh giá cao việc tỉnh gắn hoạt động này với chuyển đổi số, từng bước xây dựng sổ sức khỏe điện tử cho người dân.

Năm 2027, ưu tiên chất lượng khám và quản lý bệnh mạn tính

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của Nghị quyết 72-NQ/TW là làm sao để người dân được chăm sóc sức khỏe thực chất, bệnh tật được ngăn chặn từ sớm và gánh nặng viện phí được đẩy lùi.

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành việc khám sức khỏe cho những người dân còn lại ẢNH: G.B

Ông Thủy yêu cầu các địa phương tiếp tục khám dứt điểm số người còn lại, bảo đảm 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ năm 2026 trong thời gian sớm nhất. Những địa phương chưa đạt tiến độ phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương triển khai giải pháp hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng với đó, công tác làm sạch dữ liệu sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu. Các địa phương cần huy động tổ công nghệ số cộng đồng nhập bổ sung, liên thông dứt điểm hồ sơ tồn đọng, bảo đảm toàn bộ dữ liệu đạt chuẩn "Đúng - Đủ - Sạch - Sống" trên Cổng dữ liệu Bộ Y tế và VNeID trước ngày 15.12.2026.

Ông Nguyễn Hồ Hải (thứ 6 từ trái sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào khám sàng lọc sức khỏe toàn dân

ẢNH: G.B

Bước sang năm 2027, Cà Mau xác định chuyển chương trình khám sức khỏe toàn dân sang quản lý nền nếp, chuyên sâu và bền vững. Tỉnh sẽ phân bổ nguồn lực hợp lý, dự toán ngân sách ngay từ đầu năm, tránh dồn khối lượng công việc vào cuối năm. Đáng chú ý, tỉnh đặt mục tiêu trong năm 2027, 100% người dân mắc bệnh mạn tính được phân loại, lập hồ sơ quản lý và cấp phát thuốc định kỳ ngay tại trạm y tế cơ sở.