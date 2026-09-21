Hoạt động thể lực như thế nào để phòng bệnh mạn tính?

Không giảm cân cực đoan

Để phòng bệnh mạn tính, Bộ Y tế khuyến cáo tăng cường hoạt động thể lực, kiểm soát cân nặng dựa trên phối hợp giữa chế độ dinh dưỡng hợp lý, hạn chế thời gian ngồi một chỗ. Đặc biệt, không áp dụng các biện pháp giảm cân cực đoan, nhịn ăn kéo dài, sử dụng thuốc hoặc sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ.

Vận động thể lực phù hợp lứa tuổi giúp phòng và kiểm soát bệnh mạn tính ẢNH: TUẤN MINH

Người thừa cân, béo phì hoặc tăng cân nhanh cần được tư vấn điều chỉnh thay đổi lối sống, chế độ ăn, hoạt động thể lực, đánh giá các yếu tố nguy cơ chuyển hóa và theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế khi cần thiết.

Thừa cân, béo phì là tình trạng tích lũy mỡ quá mức hoặc không bình thường, làm tăng nguy cơ mắc tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, bệnh tim mạch, đột quỵ, một số bệnh ung thư, bệnh cơ xương khớp và giảm chất lượng cuộc sống.

BMI (Body Mass Index) là chỉ số dùng để đánh giá tình trạng cơ thể của một người dựa trên cân nặng và chiều cao. Công thức tính BMI là cân nặng (kg) chia cho bình phương chiều cao (mét). Với người trưởng thành châu Á, chỉ số BMI dưới 18,5 là thiếu cân; 18,5 - 22,9 là bình thường; 23 - 24,9 là thừa cân; từ 25 trở lên là béo phì.

Tăng cường hoạt động thể lực ngoài trời

Hoạt động thể lực với cường độ thích hợp, đều đặn và thường xuyên sẽ nâng cao sức khỏe thể chất, phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm và các rối loạn chuyển hóa; giảm thiểu nguy cơ rối loạn sức khỏe tâm thần, cải thiện sức khỏe nhận thức, trí nhớ, làm chậm quá trình lão hóa ở người cao tuổi.

Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế lưu ý: Người từ 18 - 59 tuổi nên hoạt động thể lực thường xuyên, ít nhất 5 ngày/tuần; cường độ vừa 30 - 60 phút/ngày hoặc cường độ mạnh 15 - 30 phút/ngày, hoặc kết hợp hoạt động cường độ vừa và mạnh để đạt hiệu quả tốt hơn; ít nhất 2 lần/tuần thực hiện hoạt động thể lực tăng cường cho cơ.

Với người từ 60 tuổi trở lên, hoạt động thể lực có thể coi như một phần của hoạt động giải trí và thư giãn (chơi trò chơi, tập thể dục), di chuyển (đi xe lăn, đi bộ, đạp xe), làm việc hoặc công việc nội trợ. Cần hoạt động nhiều nhất có thể trong khả năng của mình: cường độ vừa 30 - 60 phút/ngày hoặc cường độ mạnh 15 - 30 phút/ngày, hoặc kết hợp cường độ vừa và cường độ mạnh trong suốt tuần; ít nhất 2 ngày/tuần thực hiện hoạt động thể lực tăng cường cho cơ; ít nhất 3 ngày/tuần thực hiện hoạt động thể lực đa thành phần (kết hợp khiêu vũ, đứng trên một chân, đi lùi, đi ngang) để tăng cường sức khỏe và giảm nguy cơ té ngã.

Bộ Y tế khuyến khích mọi người, mọi lứa tuổi tăng cường hoạt động thể lực ngoài trời và hoạt động thể lực tập thể để tăng tiếp xúc xã hội. Cần dừng hoạt động để nghỉ ngơi và theo dõi nếu thấy mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, khó thở, đau nhói, nhất là đau ở vùng ngực.

ĐỒ HỌA: BẢO NGUYỄN