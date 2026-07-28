Bộ Y tế chỉ cách hoạt động thể lực giảm nguy cơ mắc ung thư, trầm cảm

Bộ Y tế lần đầu tiên có cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, ung thư, đái tháo đường, rối loạn sức khỏe tâm thần.

Theo hướng dẫn, người từ 18 - 59 tuổi (sức khỏe bình thường, không có bệnh lý) nên hoạt động thể lực thường xuyên, ít nhất 5 ngày/tuần; hoạt động thể lực cường độ vừa từ 150 - 300 phút/tuần (30 - 60 phút/ngày) hoặc cường độ mạnh từ 75 - 150 phút/tuần (15 - 30 phút/ngày).

Duy trì vận động thể lực phù hợp, hoạt động ngoài trời giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đái tháo đường; giảm lo âu, trầm cảm ẢNH TẠO BỞI AI

Loại hình hoạt động thể lực áp dụng: các bài tập thể lực, các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, chạy bộ, các trò chơi vận động. Hoạt động thể lực tăng cường sức bền, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và hô hấp (ví dụ: đi bộ, chạy bộ, đạp xe và bơi lội).

Trong đó, hoạt động thể lực cường độ vừa là các hình thức: đi bộ nhanh (khoảng 4 km/giờ hoặc nhanh hơn); bơi lội giải trí; đi xe đạp chậm dưới 16 km/giờ trên địa hình bằng phẳng; quần vợt (đánh đôi); các hình thức yoga; khiêu vũ, dân vũ thể thao; làm vườn và công việc sửa chữa nhà cửa; các bài thể dục mạnh.

Hoạt động thể lực với cường độ mạnh: chạy bộ hoặc chạy nước rút; bơi lội; quần vợt (đơn); khiêu vũ mạnh; dân vũ thể thao; đi xe đạp nhanh trên 16 km/giờ; nhảy dây; đi bộ đường dài lên dốc hoặc mang ba lô nặng; tập luyện ngắt quãng cường độ cao; các bài tập thể dục mạnh như thể dục nhịp điệu mạnh…

Bộ Y tế khuyến khích thực hiện các hoạt động thể lực ngoài trời, hoạt động tập thể để tăng tiếp xúc xã hội.

Có thể tăng thời gian hoạt động thể lực cường độ vừa nhiều hơn 300 phút/tuần hoặc hoạt động cường độ mạnh nhiều hơn 150 phút/tuần hoặc kết hợp giữa hoạt động cường độ vừa với cường độ mạnh để đạt hiệu quả tốt hơn. Hạn chế thời gian tĩnh tại.

Hơn 22% người trưởng thành thiếu hoạt động thể lực, ảnh hưởng sức khỏe

Theo Bộ Y tế, với người từ 18 - 59 tuổi, hoạt động thể lực giúp giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, đặc biệt là tử vong do bệnh tim mạch; giảm nguy cơ mắc tăng huyết áp, ung thư, đái tháo đường típ 2; giảm tích lũy mỡ trong cơ thể; cải thiện sức khỏe tâm thần (giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm), tăng cường khả năng nhận thức và chất lượng giấc ngủ.

Cần lưu ý nếu thấy cơ thể khó chịu như mệt mỏi nhiều, hoa mắt, chóng mặt, khó thở, đau nhói, nhất là đau ở vùng ngực thì nên dừng để nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe nếu các triệu chứng nặng lên.

Theo kết quả điều tra toàn quốc về các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm của Bộ Y tế, tại Việt Nam, 22,2% người trưởng thành thiếu hoạt động thể lực (trong đó ở nam giới là 16,1%; nữ giới 28,3%).