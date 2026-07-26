Đi bộ hay chạy bộ: Đâu là lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe?

Đi bộ và chạy bộ còn hỗ trợ trí nhớ, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ và góp phần kéo dài tuổi thọ, theo trang Cleveland Clinic.

Bà Karen Feakes, chuyên gia sinh lý học thể dục kiêm huấn luyện viên cá nhân tại Mỹ, cho biết điều quan trọng nhất là lựa chọn hình thức tập luyện mà bản thân có thể duy trì lâu dài.

Cả đi bộ và chạy bộ đều mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, giúp kiểm soát đường huyết Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Đi bộ vẫn giúp đạt mục tiêu rèn luyện sức khỏe

Theo bà Feakes, đi bộ hoàn toàn có thể giúp đạt mục tiêu cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả tương đương chạy bộ, thời gian tập cần dài hơn.

Khả năng đốt cháy calo của chạy bộ thường cao hơn khoảng 30% so với đi bộ. Dù vậy, lượng calo tiêu hao còn phụ thuộc vào cường độ vận động, chỉ số chuyển hóa của cơ thể và cân nặng của mỗi người.

Sau khi kết thúc buổi tập, cơ thể vẫn tiếp tục tiêu hao năng lượng trong nhiều giờ. Hiệu ứng này xuất hiện ở cả đi bộ và chạy bộ, góp phần làm tăng tổng mức năng lượng tiêu thụ.

Đi bộ phù hợp với hầu hết mọi người

Theo bà Feakes, đi bộ là hoạt động nên duy trì mỗi ngày vì đơn giản, dễ thực hiện và không tốn chi phí. Chỉ cần một đôi giày phù hợp, mọi người có thể đi bộ ở công viên, quanh khu phố hoặc ngay trong nhà.

Đi bộ cũng ít tạo áp lực lên khớp nên đặc biệt phù hợp với người bị viêm khớp hoặc đau khớp. Việc vận động thường xuyên giúp các khớp duy trì phạm vi chuyển động, tăng dịch khớp và giảm cảm giác cứng khớp.

Người mới bắt đầu có thể đi bộ với tốc độ phù hợp rồi tăng dần theo thể lực. Khi cơ thể thích nghi, có thể chọn đường dốc, đeo ba lô có trọng lượng hoặc sử dụng gậy đi bộ để tăng độ khó.

Chạy bộ giúp tăng cường thể lực nhanh hơn

Chạy bộ giúp đốt cháy nhiều calo hơn trong cùng khoảng thời gian tập luyện. Hình thức này còn cải thiện khả năng hấp thu oxy, tăng dung tích phổi và thúc đẩy lưu thông máu giàu oxy.

Bà Feakes cho biết lợi ích nổi bật của chạy bộ là giúp cải thiện chỉ số VO2 max, thể hiện khả năng sử dụng oxy tối đa của cơ thể khi vận động. Chỉ số này càng cao thì chất lượng cuộc sống khi lớn tuổi càng được cải thiện.

Ngoài ra, chạy bộ còn tạo kích thích mạnh hơn lên hệ xương, từ đó giúp duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ thiếu xương hoặc loãng xương khi về già.

Điều quan trọng là duy trì đều đặn

Chạy bộ tạo áp lực lớn lên cơ thể nên dễ gây chấn thương như đau đầu gối, gãy xương do quá tải hoặc viêm gân gót chân. Trong khi đó, đi bộ quá sức cũng có thể gây đau ống đồng hoặc viêm cân gan chân.

Bà Feakes khuyến nghị mọi người nên khởi động trước khi tập và thả lỏng sau khi kết thúc để giảm nguy cơ chấn thương.

Theo khuyến cáo, người trưởng thành nên dành 150 phút mỗi tuần cho hoạt động thể lực cường độ vừa như đi bộ hoặc 75 phút cho hoạt động cường độ mạnh như chạy bộ.

Bà Feakes khuyên nên bắt đầu với 10 đến 15 phút mỗi buổi, sau đó tăng thêm khoảng 5 phút mỗi tuần để cơ thể thích nghi tốt hơn.