Đi bộ thể dục: Vì sao cần hạn chế mang dép lê?

Khác với giày thể thao hoặc các loại giày có cấu trúc nâng đỡ tốt, dép lê thường có đế mỏng, ít khả năng hấp thụ lực và không ôm sát bàn chân. Vì vậy, bàn chân và các cơ ở cẳng chân phải hoạt động nhiều hơn để giữ dép không bị tuột khi di chuyển, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Mang dép lê để tập đi bộ trong thời gian dài có thể gây ra một số vấn đề với bàn chân ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Đi bộ thể dục trong thời gian dài bằng dép lê có thể tạo ra những tác động tiêu cực sau đến bàn chân và cơ thể:

Thay đổi dáng đi tự nhiên

Khi mang dép lê, nhiều người có xu hướng co các ngón chân lại để giữ dép không bị rơi ra trong lúc bước đi. Đây là một chuyển động mà chúng ta ít khi thực hiện khi mang giày thể thao hoặc giày có quai cố định.

Nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Foot and Ankle Research cho thấy dép lê có thể làm thay đổi cách bàn chân tiếp xúc với mặt đất và ảnh hưởng đến chuyển động của cổ chân, đầu gối. Khi bàn chân không được nâng đỡ đầy đủ, cơ thể phải tự điều chỉnh để duy trì sự ổn định trong quá trình đi bộ.

Sự thay đổi này có thể không gây vấn đề ngay lập tức. Thế nhưng, nếu kéo dài trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, nó có thể khiến các cơ và khớp phải chịu áp lực lớn hơn bình thường. Hệ quả là làm tăng nguy cơ đau nhức và chấn thương.

Dễ bị đau gót chân

Một trong những vấn đề phổ biến nhất ở những người thường xuyên đi dép lê là đau vùng gót chân hoặc viêm cân gan chân. Cân gan chân là dải mô dày nằm dưới lòng bàn chân, có tác dụng nâng đỡ vòm chân và hấp thụ lực khi di chuyển.

Dép lê thường có đế khá mỏng, ít hỗ trợ vòm bàn chân. Do đó, áp lực lên gót chân và lòng bàn chân sẽ tăng lên đáng kể. Ban đầu, người bệnh có thể chỉ cảm thấy hơi đau hoặc căng ở lòng bàn chân. Tuy nhiên, nếu tiếp tục duy trì thói quen tập đi bộ bằng dép lê trong thời gian dài, cơn đau sẽ ngày càng rõ rệt.

Tăng nguy cơ viêm gân Achilles

Gân Achilles là gân lớn nối cơ bắp chân với xương gót, đóng vai trò quan trọng với chức năng đi bộ, chạy và leo cầu thang. Khi đi dép lê, bàn chân thường phải dùng nhiều lực hơn để giữ dép cố định và tạo lực đẩy về phía trước. Điều này khiến gân Achilles và các cơ ở cẳng chân phải làm việc nhiều hơn bình thường.

Theo thời gian, tình trạng căng kéo lặp đi lặp lại có thể gây đau vùng phía sau gót chân, cứng cổ chân vào buổi sáng hoặc cảm giác đau tăng lên khi đi bộ nhanh. Những người đi du lịch, đi biển hoặc đột ngột tăng quãng đường đi bộ trong khi mang dép lê thường dễ gặp vấn đề này hơn.

Dép lê không phải lúc nào cũng có hại. Chúng vẫn là lựa chọn phù hợp khi đi biển, quanh hồ bơi hoặc sử dụng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, một số nhóm đối tượng nên hạn chế mang dép lê trong thời gian dài.

Những người bị viêm cân gan chân, bàn chân bẹt, vòm chân quá cao hoặc có tiền sử đau gót chân nên ưu tiên các loại giày có khả năng nâng đỡ tốt. Nếu muốn dùng dép lê, nên lựa chọn các sản phẩm có đế dày hơn, có phần hỗ trợ vòm bàn chân và quai dép chắc chắn. Cách này giúp giảm áp lực lên bàn chân cũng như tăng sự ổn định khi di chuyển, theo Healthline.