4 phường, xã ở TP.HCM hoàn thành khám sức khỏe toàn dân

Ngày 3.10, Sở Y tế TP.HCM thông tin về tình hình khám sức khỏe toàn dân miễn phí trên địa bàn. Theo đó, tính đến ngày 2.11, TP.HCM đã khám sức khỏe cho 6,91 triệu người, đạt 54%.

Trong đó, nhóm học sinh đạt tỷ lệ cao nhất (94,4%), nhóm người lao động mới mới đạt 36,5% và nhóm sinh viên đạt 34,4%.

12 địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe dưới 40%

Theo Sở Y tế, kết quả khám sức khỏe giữa các địa phương tiếp tục có sự chênh lệch rõ rệt. Theo số liệu tổng hợp, đã có 4 địa phương ghi nhận số lượt khám cộng dồn bằng 100% hoặc vượt quy mô dân số, gồm phường Sài Gòn, phường Phước Thắng, xã Thạnh An, xã Vĩnh Lộc.

Ngoài ra, một số địa phương khác đạt tỷ lệ cao như phường Long Phước (93,7%), xã Phước Hòa (87,7%), xã Bà Điểm (86,6%) và xã Hiệp Phước (85,79%). Đáng ghi nhận, đã có 104 xã, phường đạt tỷ lệ khám trên 50%.

Sở Y tế TP.HCM thời gian qua, nhiều xã, phường đã triển khai những cách làm linh hoạt, phù hợp với đặc điểm dân cư và điều kiện thực tế, kể cả tổ chức khám sức khỏe vào buổi tối, ngày nghỉ, đưa các đội khám lưu động đến khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia.

Sở Y tế ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, các trạm y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh.

Số liệu khám sức khỏe toàn dân miễn phí theo tuần tại TP.HCM ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM

Tuy nhiên, vẫn còn 12 địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe dưới 40%, trong đó thấp nhất là phường Cầu Ông Lãnh (32,9%), tiếp đến là phường Vĩnh Hội (35%), phường An Lạc (35,6%), phường Bình Trị Đông (35,7%), phường Bến Thành (36,7%), phường Phú Thạnh, phường Chợ Quán, xã Cần Giờ, phường Phú Định, xã Bình Hưng, phường Bình Trưng và phường Gia Định.

Sở Y tế đề nghị với chính quyền các địa phương rà soát nguyên nhân chậm tiến độ, kịp thời tăng cường các đội khám sức khỏe lưu động, huy động sự hỗ trợ của các bệnh viện. Sở Y tế sẽ điều phối năng lực khám sức khỏe từ những địa phương đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sang hỗ trợ các địa bàn còn khó khăn.

Sở Y tế điều phối nhân lực hỗ trợ địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe thấp

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ toàn dân năm 2026 nhưng đảm bảo chất lượng, Sở Y tế tiếp tục tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện nhiều nội dung.

Thứ nhất, Liên đoàn Lao động TP.HCM, Sở Nội vụ tăng cường đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định; ngành y tế phối hợp, hỗ trợ điều phối các cơ sở khám sức khỏe đủ điều kiện.

Thứ hai, UBND 168 phường, xã, đặc khu rà soát, lập danh sách cụ thể số người chưa được khám theo từng nhóm đối tượng. Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức khám hết số người còn lại, ưu tiên nhóm yếu thế và các địa bàn có tỷ lệ khám sức khỏe thấp.

Thứ ba, Sở Giáo dục và đào tạo chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở giáo dục khẩn trương hoàn thành khám sức khỏe học sinh, sinh viên trong tháng 11.2026, ưu tiên tổ chức khám tập trung tại trường.

Thứ tư, các cơ sở khám sức khỏe chủ động tăng cường nhân lực, bố trí lịch khám linh hoạt, phối hợp hỗ trợ các địa phương còn tỷ lệ khám thấp. Sở Y tế tiếp tục rà soát, điều phối nguồn lực từ những địa phương đã cơ bản hoàn thành.

Thứ năm, các cơ sở khám sức khỏe tăng cường kiểm soát chất lượng, cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng; phối hợp rà soát, đối chiếu dữ liệu khám, điều trị định kỳ, hạn chế trùng lặp và bảo đảm quyền lợi của người dân.