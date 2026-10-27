TP.HCM làm rõ tỷ lệ người được khám sức khỏe miễn phí từ ngân sách nhà nước

Tối 26.10, Sở Y tế TP.HCM thông tin về tình hình khám sức khỏe toàn dân miễn phí trên địa bàn thành phố.

Theo đó, số liệu cập nhật đến 7 giờ ngày 26.10, TP.HCM ghi nhận 6,65 triệu người đã được khám sức khỏe. Tỷ lệ khám ở nhóm học sinh tiếp tục ở mức cao, trong khi nhóm người lao động và sinh viên vẫn cần được tập trung triển khai. Số người được khám hằng tuần cũng giảm so với giai đoạn cao điểm tháng 8.2026.

Từ tuần này, Sở Y tế bổ sung chỉ số tỷ lệ khám sức khỏe miễn phí đối với nhóm dân cư thuộc diện được ngân sách nhà nước chi trả tại từng xã, phường, đặc khu theo chỉ đạo của UBND TP.HCM. Chỉ số này không bao gồm người lao động chính thức được người sử dụng lao động chi trả kinh phí khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Hiện số lượng khám sức khỏe theo tuần giảm xuống so với trước đây ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM

Hai chỉ số giúp đánh giá rõ hơn kết quả khám sức khỏe

Theo Sở Y tế, trước đây, tỷ lệ khám sức khỏe được tính trên tổng dân số của từng địa phương, bao gồm cả người được khám thông qua cơ quan, doanh nghiệp và các hình thức khác. Vì vậy, chỉ số này phản ánh mức độ bao phủ chung nhưng chưa cho thấy đầy đủ kết quả tổ chức khám miễn phí cho nhóm dân cư thuộc diện ngân sách nhà nước chi trả.

Do đó, Sở Y tế sẽ theo dõi đồng thời hai chỉ số: tỷ lệ người được khám trên tổng dân số và tỷ lệ người được khám trong nhóm thuộc diện ngân sách nhà nước chi trả.

Hai chỉ số có phạm vi tính khác nhau. Nếu chỉ số thứ nhất cho thấy mức độ bao phủ khám sức khỏe chung, chỉ số thứ hai giúp địa phương xác định cụ thể hơn kết quả tổ chức khám miễn phí và số người còn cần được tiếp cận chương trình.

Theo số liệu bước đầu từ các địa phương đã báo cáo, xã Bình Chánh và xã Hưng Long cùng đạt tỷ lệ khám miễn phí 95%; xã Hòa Hiệp đạt 93%; xã Tân Vĩnh Lộc đạt 85%; xã Bàu Bàng đạt 83%; xã An Long đạt 82% và xã Xuân Thới Sơn đạt 81%.

Sự khác biệt giữa hai chỉ số thể hiện rõ tại một số địa phương. Xã Bình Chánh có tỷ lệ khám trên tổng dân số đạt 76,8%, trong khi tỷ lệ khám miễn phí trong nhóm thuộc diện ngân sách nhà nước chi trả đạt 95%. Tại xã Hưng Long, hai tỷ lệ lần lượt là 76,2% và 95%; xã Hòa Hiệp là 65,1% và 93%.

Ngược lại, một số địa phương vẫn cần tiếp tục nâng tỷ lệ khám miễn phí. Phường Hiệp Bình có tỷ lệ khám trên tổng dân số đạt 55,4%, tỷ lệ khám miễn phí đạt 53%; phường Vũng Tàu lần lượt là 51,8% và 49%; phường Tân Sơn Nhất là 48,8% và 44%.

TP.HCM sẽ đánh giá tỷ lệ người dân được khám sức khỏe miễn phí tại phường, xã, đặc khu do ngân sách nhà nước chi trả ẢNH: BVCC

Rà soát người chưa được khám, hoàn thiện số liệu

Theo Sở Y tế TP.HCM, hiện còn 120 địa phương chưa báo cáo đầy đủ số liệu về nhóm dân cư thuộc diện được ngân sách nhà nước chi trả và kết quả khám sức khỏe miễn phí. Vì vậy, số liệu hiện có chưa đủ để đánh giá toàn diện kết quả triển khai giữa các địa phương.

Sở Y tế đề nghị UBND các địa phương khẩn trương hoàn thiện báo cáo, thống nhất cách xác định đối tượng và bảo đảm chính xác số người thuộc diện được khám miễn phí, số người đã khám và số người chưa khám. Đây cũng là căn cứ để xác định những địa phương cần được hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn.

Trong thời gian còn lại của chương trình, các địa phương cần phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục tổ chức khám sức khỏe miễn phí, ưu tiên người chưa được khám, người khó tiếp cận dịch vụ và các nhóm mới được thành phố chấp thuận mở rộng.

Sở Y tế cũng đề nghị tăng cường hướng dẫn người dân đã khám sức khỏe trong năm 2026 khai báo qua ứng dụng Công dân số; đồng thời rà soát, chuẩn hóa kết quả khám và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ theo dõi, quản lý sức khỏe sau khám.