Sở Y tế TP.HCM yêu cầu minh bạch chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ngày 25.10, Sở Y tế TP.HCM cho biết từ tháng 10.2026 sẽ định kỳ phát hành "Bản tin rút kinh nghiệm từ phản ánh của người dân", nhằm giúp các cơ sở khám chữa bệnh rà soát quy trình, khắc phục bất cập và ngăn ngừa những hạn chế tương tự tái diễn.

Trong kỳ đầu tiên, từ ngày 25.9 đến 25.10, hệ thống ghi nhận 163 phản ánh, trong đó 150 trường hợp đã được xử lý, phản hồi; 13 trường hợp đang được xác minh trong thời hạn.

Đáng chú ý, chương trình khám sức khỏe toàn dân có 47 phản ánh. Các nhóm thông tin, hướng dẫn chưa rõ ràng; thái độ, giao tiếp của nhân viên y tế; và hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, mỗi nhóm có 11 phản ánh. Ngoài ra, có 6 phản ánh về thu phí chưa đúng hoặc thu thêm ngoài bảo hiểm y tế nhưng chưa giải thích rõ.

Trong 1 tháng, Sở Y tế TP.HCM tiếp nhận 163 phản ánh của người dân ẢNH: DUY TÍNH

Chậm cập nhật dữ liệu, phát sinh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Một trong những vấn đề nổi bật là người dân đã khám sức khỏe nhưng chưa thấy kết quả hoặc thông tin còn thiếu trên "Hồ sơ sức khỏe cá nhân" tại ứng dụng Công dân số TP.HCM. Qua tổng hợp, phần lớn phản ánh liên quan đến việc chậm nhập hoặc nhập thiếu dữ liệu tại cơ sở khám.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị đối chiếu danh sách người đã khám với hồ sơ điện tử, phân công rõ trách nhiệm nhập và kiểm tra dữ liệu, xử lý tình trạng hồ sơ tồn đọng, thiếu thông tin hoặc chưa đồng bộ.

Về chi phí khám theo yêu cầu, người dân phản ánh phải trả thêm tiền khám và xét nghiệm dù có mức hưởng bảo hiểm y tế 100%. Qua xác minh, người bệnh đã lựa chọn khám theo yêu cầu; quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo phạm vi và mức hưởng, phần chênh lệch do người bệnh chi trả theo quy định.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu minh bạch chi phí khám chữa bệnh, đặc biệt chi phí ngoài phạm vi bảo hiểm y tế ẢNH: DUY TÍNH

Sở lưu ý mức hưởng bảo hiểm y tế 100% không đồng nghĩa mọi dịch vụ theo yêu cầu đều miễn phí. Các cơ sở cần công khai giá, giải thích rõ khoản được bảo hiểm y tế chi trả và phần người bệnh phải trả thêm trước khi người bệnh quyết định sử dụng dịch vụ.

Một trường hợp khác liên quan đến chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) khớp vai tại cơ sở bên ngoài bệnh viện. Kết quả xác minh cho thấy chỉ định chuyên môn phù hợp với tình trạng bệnh lý, nhưng việc giải thích phương án thực hiện và quyền lợi người bệnh chưa đầy đủ. Sở yêu cầu thực hiện đúng quy định về chuyển dịch vụ kỹ thuật, phối hợp thanh toán bảo hiểm y tế và giải thích rõ chi phí phát sinh.

Sai sót đơn thuốc, thất lạc hồ sơ và giao tiếp chưa tốt

Sở Y tế cũng nêu trường hợp bác sĩ phát hiện nhầm lẫn về hàm lượng thuốc bôi sau khi bệnh nhi rời phòng khám. Đơn thuốc được điều chỉnh trong ngày, nhân viên liên hệ qua điện thoại và gửi đơn thuốc mới qua thư điện tử. Tuy nhiên, việc điều chỉnh cần đi kèm xác nhận người bệnh hoặc người nhà đã nhận đơn thuốc mới, hiểu hướng dẫn sử dụng và không tiếp tục dùng đơn cũ.

Ở một tình huống khác, người bệnh chờ khoảng một giờ rưỡi sau khi nộp lại sổ khám để được khám tiếp. Khi được hỏi, sổ khám được tìm thấy trong hộc bàn. Bệnh viện xác định bất cập ở khâu lưu giữ, bàn giao và luân chuyển hồ sơ, đồng thời chưa chủ động thông tin cho người bệnh.

Sở yêu cầu các cơ sở chuẩn hóa quy trình bàn giao, xác định rõ trách nhiệm từng khâu, theo dõi hồ sơ chờ bất thường và chủ động thông báo khi xảy ra chậm trễ.

Vấn đề giao tiếp với bệnh nhân cũng là lưu ý quan trọng của Sở Y tế đối với cơ sở khám chữa bệnh ẢNH: DUY TÍNH



Vấn đề giao tiếp cũng được lưu ý qua phản ánh của gia đình một bệnh nhi. Trẻ đã được tiếp nhận, sàng lọc, xử trí hạ sốt trước khi chuyển khám chuyên khoa, nhưng bác sĩ chưa giải thích đầy đủ để gia đình hiểu tình trạng và hướng xử trí.

Theo Sở Y tế, thực hiện đúng quy trình chuyên môn vẫn chưa đủ nếu người bệnh không được cung cấp thông tin rõ ràng. Các cơ sở cần tăng cường đào tạo kỹ năng giao tiếp, cải thiện tổ chức tiếp đón và bố trí đầu mối giải đáp thắc mắc, nhất là trong giờ cao điểm.