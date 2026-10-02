Khám sức khỏe miễn phí, không bắt buộc ai cũng xét nghiệm

Bộ Y tế cho biết, khi triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, không phải tất cả trường hợp đều phải thực hiện xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Với người từ đủ 6 tuổi, các nội dung cận lâm sàng được thực hiện theo chỉ định chuyên môn của bác sĩ.

Bác sĩ có thể sử dụng kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đã có nếu còn giá trị tham khảo và có thể truy cập trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, VNeID hoặc sổ sức khỏe điện tử cá nhân. Trường hợp này, người dân không phải thực hiện lại, nhằm tránh lãng phí.

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, không phải tất cả các trường hợp đều bắt buộc thực hiện cận lâm sàng ẢNH: LIÊN CHÂU

Theo Bộ Y tế, khám sức khỏe định kỳ không quy định một danh mục kỹ thuật cận lâm sàng cố định mà căn cứ chỉ định của bác sĩ. Vì vậy, trang thiết bị thực hiện các kỹ thuật này không phải điều kiện bắt buộc để cơ sở y tế, trong đó có trạm y tế xã, phường, công bố đủ điều kiện khám sức khỏe định kỳ.

Trước tình trạng thiếu bác sĩ chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt... tại tuyến cơ sở, sở y tế có thể tăng cường bác sĩ về trạm y tế theo thời gian cố định hoặc tổ chức phối hợp giữa các cơ sở y tế, khám sức khỏe lưu động tại trạm y tế xã.

Trước đó, qua báo cáo của các địa phương, Bộ Y tế ghi nhận một số khó khăn khi triển khai khám sức khỏe miễn phí như thiếu bác sĩ, nhân lực tại tuyến cơ sở; địa bàn rộng, khó tổ chức khám lưu động và vướng mắc trong việc kế thừa kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đã thực hiện.

Hiện cũng chưa có hướng dẫn thống nhất về việc sử dụng, kế thừa kết quả khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các dịch vụ kỹ thuật y tế đã thực hiện trong năm để cập nhật sổ sức khỏe điện tử và tránh yêu cầu người dân khám, xét nghiệm lại.







