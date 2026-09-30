Uống trà nụ vối đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Một nghiên cứu của Trường Đại học Phụ nữ Nhật Bản cũng xác định: Các hoạt chất trong nụ vối (chủ yếu là polyphenol) có khả năng ức chế hoạt tính men alpha-glucosidase, làm chậm quá trình phân giải đường, chậm quá trình hấp thu đường từ thức ăn vào máu. Từ đó, hạn chế tăng đường huyết sau ăn, kiểm soát đường huyết lâu dài.

Trà vối, nước vối không thay thế thuốc điều trị khi đã có chỉ định của bác sĩ ẢNH: LIÊN CHÂU

Theo Viện Dinh dưỡng, nụ vối có khả năng triệt tiêu gốc tự do, chống ô xy hóa, phòng chống lão hóa hiệu quả, bảo vệ sự tổn thương ô xy hóa của tế bào tuyến tụy. Thành phần beta-sitosterol trong nụ vối có tác dụng điều hòa chuyển hóa cholesterol trong máu, hỗ trợ giảm mỡ máu.

Nụ vối dùng nấu hoặc hãm trà để uống. Thưởng thức trà nụ vối giống như các loại trà khác, nhưng không pha đặc. Người bệnh đái tháo đường có thể uống đặc hơn, nhưng không thay thế các thuốc điều trị. Nếu có thêm các bệnh khác ngoài đái tháo đường, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Ngoài ra, nước vối cung cấp cho cơ thể một số muối khoáng và vitamin cần thiết. Trong lá và nụ vối còn có một chất mang tính kháng sinh thực vật diệt được nhiều mầm vi khuẩn gây bệnh kể cả vi khuẩn gram âm và gram dương. Thu hái lá và nụ vào mùa đông thì tính kháng sinh cao nhất. Với đặc tính các hoạt chất tự nhiên, trà nụ vối hoặc lá vối còn có tác dụng phòng và dùng trong những trường hợp đầy bụng khó tiêu.

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Viện Dinh dưỡng cũng lưu ý dù nước vối không độc nhưng vẫn cần chú ý khi sử dụng; người già hay bị táo bón, thiếu tân dịch không nên uống nhiều.

Theo y học cổ truyền, toàn cây vối có vị hơi đắng chát, tính mát, không độc, tác dụng thanh nhiệt, sát trùng, tiêu trệ. Nước lá vối, nụ vối có công hiệu giải khát trong làm mát và lợi tiểu nên có công năng đào thải các độc chất trong cơ thể qua đường niệu. Chất đắng có trong vối kích thích tiết nhiều dịch tiêu hóa; các chất tinh dầu có tính kháng khuẩn cao nhưng không làm tổn hại đến những loại vi khuẩn có ích cư trú tại ống tiêu hóa.