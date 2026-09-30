    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Sức khỏe

    Uống trà nụ vối đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

    Liên Châu
    Liên Châu
    Theo Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế), nghiên cứu thực nghiệm và lâm sàng giữa Nhật Bản và Việt Nam đã chứng minh các tác dụng của trà nụ vối nhờ các hợp chất flavonoid rất hiệu quả trong việc hỗ trợ phòng ngừa và điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường, giúp ổn định đường huyết, giảm mỡ máu, chống ô xy hóa tế bào, bảo vệ tổn thương tế bào beta tuyến tụy, giúp tăng chuyển hóa.

    Một nghiên cứu của Trường Đại học Phụ nữ Nhật Bản cũng xác định: Các hoạt chất trong nụ vối (chủ yếu là polyphenol) có khả năng ức chế hoạt tính men alpha-glucosidase, làm chậm quá trình phân giải đường, chậm quá trình hấp thu đường từ thức ăn vào máu. Từ đó, hạn chế tăng đường huyết sau ăn, kiểm soát đường huyết lâu dài.

    Uống trà nụ vối đúng cách mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh 1.

    Trà vối, nước vối không thay thế thuốc điều trị khi đã có chỉ định của bác sĩ

    ẢNH: LIÊN CHÂU

    Theo Viện Dinh dưỡng, nụ vối có khả năng triệt tiêu gốc tự do, chống ô xy hóa, phòng chống lão hóa hiệu quả, bảo vệ sự tổn thương ô xy hóa của tế bào tuyến tụy. Thành phần beta-sitosterol trong nụ vối có tác dụng điều hòa chuyển hóa cholesterol trong máu, hỗ trợ giảm mỡ máu.

    Nụ vối dùng nấu hoặc hãm trà để uống. Thưởng thức trà nụ vối giống như các loại trà khác, nhưng không pha đặc. Người bệnh đái tháo đường có thể uống đặc hơn, nhưng không thay thế các thuốc điều trị. Nếu có thêm các bệnh khác ngoài đái tháo đường, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

    Ngoài ra, nước vối cung cấp cho cơ thể một số muối khoáng và vitamin cần thiết. Trong lá và nụ vối còn có một chất mang tính kháng sinh thực vật diệt được nhiều mầm vi khuẩn gây bệnh kể cả vi khuẩn gram âm và gram dương. Thu hái lá và nụ vào mùa đông thì tính kháng sinh cao nhất. Với đặc tính các hoạt chất tự nhiên, trà nụ vối hoặc lá vối còn có tác dụng phòng và dùng trong những trường hợp đầy bụng khó tiêu.

    Ăn ít protein có thể giúp sống lâu hơn không?

    Viện Dinh dưỡng cũng lưu ý dù nước vối không độc nhưng vẫn cần chú ý khi sử dụng; người già hay bị táo bón, thiếu tân dịch không nên uống nhiều.

    Theo y học cổ truyền, toàn cây vối có vị hơi đắng chát, tính mát, không độc, tác dụng thanh nhiệt, sát trùng, tiêu trệ. Nước lá vối, nụ vối có công hiệu giải khát trong làm mát và lợi tiểu nên có công năng đào thải các độc chất trong cơ thể qua đường niệu. Chất đắng có trong vối kích thích tiết nhiều dịch tiêu hóa; các chất tinh dầu có tính kháng khuẩn cao nhưng không làm tổn hại đến những loại vi khuẩn có ích cư trú tại ống tiêu hóa.

    Tin liên quan

    Uống trà gừng sáng, đường huyết thay đổi thế nào?

    Uống trà gừng sáng, đường huyết thay đổi thế nào?

    Gừng được dùng phổ biến trong món ăn, đồ uống. Một số nghiên cứu cho thấy hợp chất trong gừng có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

    Ăn tối xong, uống tách trà này: Thận có thể được hưởng lợi

    Trung thu: Bác sĩ gợi ý cách ăn bánh, uống trà vừa ngon vừa khỏe

    Khám phá thêm chủ đề

    chống ô xy hóa đái tháo đường thuốc điều trị bệnh trà nụ vối Mỡ máu

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận