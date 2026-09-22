Ăn tối xong, uống tách trà này: Thận có thể được hưởng lợi

Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá trà gừng là một trong những thức uống có thể đưa vào chế độ ăn hướng đến sức khỏe thận. Tuy nhiên, cần hiểu rằng trà gừng không phải thuốc điều trị bệnh thận và chưa có bằng chứng cho thấy một tách trà có thể ngăn ngừa hoặc đảo ngược bệnh thận, theo Eating Well.

Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá trà gừng là một trong những thức uống có thể đưa vào chế độ ăn hướng đến sức khỏe thận Ảnh: P.H tạo từ AI





Giúp bổ sung chất lỏng

Uống đủ nước đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của thận. Nước giúp cơ thể duy trì thể tích máu, hỗ trợ thận lọc các chất thải và góp phần làm giảm nguy cơ hình thành một số loại sỏi thận.

Chuyên gia dinh dưỡng Melanie Betz, làm việc tại Mỹ, cho biết nước lọc vẫn là lựa chọn hàng đầu, nhưng một số người có thể cảm thấy khó uống đủ nước nếu chỉ sử dụng nước lọc trong ngày.

Khi đó, một tách trà gừng không đường có thể giúp tăng tổng lượng chất lỏng nạp vào cơ thể mà không bổ sung nhiều đường hoặc năng lượng.

Tuy nhiên, người mắc bệnh thận cần tuân thủ lượng nước mà bác sĩ khuyến nghị. Một số bệnh nhân suy thận tiến triển hoặc suy tim có thể phải hạn chế chất lỏng, do đó không nên tự ý uống nhiều nước hay trà hơn.

Gừng chứa hợp chất có đặc tính chống viêm

Gừng chứa gingerol, nhóm hợp chất sinh học được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Chuyên gia dinh dưỡng Jen Hernandez, chuyên về sức khỏe thận tại Mỹ, cho rằng việc bổ sung gừng vào chế độ ăn có thể là một cách đơn giản để tăng sự đa dạng của thực phẩm.

Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng về tác dụng chống viêm của gingerol đến từ nghiên cứu thực nghiệm và các nghiên cứu về gừng nói chung; chưa đủ bằng chứng để kết luận uống trà gừng có thể bảo vệ thận hoặc ngăn bệnh thận mạn tiến triển.

Vì vậy, trà gừng nên được xem là một thức uống trong chế độ ăn lành mạnh, thay vì một phương pháp điều trị.

Trà gừng khá dễ pha tại nhà

Có thể thái vài lát gừng tươi đã rửa sạch, cho vào nước nóng và hãm khoảng 5 - 10 phút. Nếu muốn tăng hương vị, có thể thêm một chút nước cốt chanh.

Nên hạn chế mật ong hoặc đường, đặc biệt với người đang kiểm soát cân nặng, đường huyết hoặc lượng đường bổ sung.

Gừng tươi chứa lượng kali tương đối thấp trong khẩu phần thông thường và trà gừng không phải nguồn cung cấp đáng kể natri. Tuy nhiên, “thân thiện với thận” không có nghĩa phù hợp với mọi người bệnh thận. Người bị bệnh thận mạn, đặc biệt đang phải kiểm soát kali hoặc phốt pho, nên hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng thường xuyên.