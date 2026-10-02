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    Bác sĩ ơi: Bệnh nhân ung thư nên ăn gì trước khi phẫu thuật?
    VideoSức khỏe

    Bác sĩ ơi: Bệnh nhân ung thư nên ăn gì trước khi phẫu thuật?

    Nguyên Ân
    Nguyên Ân
    Phẫu thuật là một trong những phương pháp điều trị ung thư, đòi hỏi người bệnh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe và thể trạng. Trong đó, dinh dưỡng trước phẫu thuật là vấn đề cần được quan tâm nhằm góp phần hạn chế suy dinh dưỡng, duy trì thể lực và hỗ trợ quá trình hồi phục sau mổ.

    Trong chương trình "Bác sĩ ơi" của Báo Thanh Niên, ThS-BS Trần Thị Thanh, Phó Khoa phụ trách Khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, sẽ chia sẻ những thông tin cần thiết về chế độ dinh dưỡng trước phẫu thuật, giúp người bệnh ung thư và gia đình có thêm kiến thức để chuẩn bị tốt hơn cho quá trình điều trị. Người bệnh cần lưu ý rằng chế độ ăn và thời điểm ngừng ăn, uống trước phẫu thuật phải tuân theo hướng dẫn của ê-kíp điều trị, phù hợp với tình trạng sức khỏe và phương pháp gây mê, gây tê được áp dụng.

    Bác sĩ ơi: Bệnh nhân ung thư nên ăn gì trước khi phẫu thuật? - Ảnh 1.

    Bác sĩ ơi: Bệnh nhân ung thư nên ăn gì trước khi phẫu thuật?

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