Trong chương trình "Bác sĩ ơi" của Báo Thanh Niên, ThS-BS Trần Thị Thanh, Phó Khoa phụ trách Khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, sẽ chia sẻ những thông tin cần thiết về chế độ dinh dưỡng trước phẫu thuật, giúp người bệnh ung thư và gia đình có thêm kiến thức để chuẩn bị tốt hơn cho quá trình điều trị. Người bệnh cần lưu ý rằng chế độ ăn và thời điểm ngừng ăn, uống trước phẫu thuật phải tuân theo hướng dẫn của ê-kíp điều trị, phù hợp với tình trạng sức khỏe và phương pháp gây mê, gây tê được áp dụng.

Bác sĩ ơi: Bệnh nhân ung thư nên ăn gì trước khi phẫu thuật?