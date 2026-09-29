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    Ăn ít protein có thể giúp sống lâu hơn không?
    VideoSức khỏe

    Ăn ít protein có thể giúp sống lâu hơn không?

    Trang Châu - Bùi Oanh

    Theo chuyên trang sức khỏe Healthline, một nghiên cứu tổng hợp mới cho thấy việc giảm lượng protein, đặc biệt là một số axit amin nhất định, có thể hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, nhu cầu protein khác nhau tùy từng người nên không phải ai cũng nên áp dụng.

    Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell Press đã phân tích hơn 350 công trình nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật, phát hiện rằng giảm protein tiêu thụ có thể cải thiện quá trình trao đổi chất, đồng thời giảm viêm và tổn thương tế bào. Dù vậy, lợi ích này có thể khác nhau tùy vào độ tuổi, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Tiến sĩ Dudley Lamming, Phó giáo sư tại Khoa Y, Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ), chia sẻ rằng protein rõ ràng mang lại lợi ích cho sự phát triển cơ bắp và khả năng phục hồi sau vận động ở người năng động. Nhưng vì phần lớn mọi người có lối sống ít vận động, nhiều người đang tiêu thụ protein nhiều hơn mức cơ thể thực sự cần, và điều này có thể gây ra những hệ lụy sức khỏe không mong muốn.

    Ăn ít protein có thể giúp sống lâu hơn không? - Ảnh 1.

    Ăn ít protein có thể giúp sống lâu hơn không?

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