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    Uống trà, cà phê sau ăn: Thói quen khiến bạn mệt mỏi mỗi ngày!
    VideoSức khỏe

    Uống trà, cà phê sau ăn: Thói quen khiến bạn mệt mỏi mỗi ngày!

    Trúc Đặng
    Trúc Đặng
    Vừa ăn xong, uống trà, cà phê cho sạch miệng là thói quen của vô số người. Thế nhưng, thói quen tưởng như sảng khoái này lại chính là "kẻ giật dây" rút sạch lượng sắt trong thức ăn, khiến bạn luôn trong trạng thái mệt mỏi, hoa mắt dù ăn uống rất đầy đủ.

    Nhiều người có thói quen uống trà, cà phê ngay sau bữa ăn. Tuy nhiên, các hợp chất trong trà và cà phê có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu sắt từ thực phẩm, đặc biệt khi dùng cùng hoặc ngay sau bữa ăn.

    Uống trà, cà phê sau ăn: Thói quen khiến bạn mệt mỏi mỗi ngày! - Ảnh 1.

    Uống trà, cà phê sau ăn: Thói quen khiến bạn mệt mỏi mỗi ngày!

    Nên uống trà, cà phê vào thời điểm nào?

    Nếu muốn tối ưu khả năng hấp thu sắt, bạn có thể tránh uống trà hoặc cà phê cùng bữa ăn và dùng chúng cách bữa ăn một khoảng thời gian.

    Ngược lại, vitamin C có thể hỗ trợ hấp thu sắt không heme. Các thực phẩm như cam, bưởi, ổi, kiwi hoặc ớt chuông có thể được kết hợp trong chế độ ăn.

    Đặc biệt, người đã được chẩn đoán thiếu sắt nên tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ về chế độ ăn và bổ sung sắt, thay vì tự dùng viên sắt kéo dài.

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