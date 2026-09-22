Nhiều người có thói quen uống trà, cà phê ngay sau bữa ăn. Tuy nhiên, các hợp chất trong trà và cà phê có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu sắt từ thực phẩm, đặc biệt khi dùng cùng hoặc ngay sau bữa ăn.

Uống trà, cà phê sau ăn: Thói quen khiến bạn mệt mỏi mỗi ngày!

Nên uống trà, cà phê vào thời điểm nào?

Nếu muốn tối ưu khả năng hấp thu sắt, bạn có thể tránh uống trà hoặc cà phê cùng bữa ăn và dùng chúng cách bữa ăn một khoảng thời gian.

Ngược lại, vitamin C có thể hỗ trợ hấp thu sắt không heme. Các thực phẩm như cam, bưởi, ổi, kiwi hoặc ớt chuông có thể được kết hợp trong chế độ ăn.

Đặc biệt, người đã được chẩn đoán thiếu sắt nên tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ về chế độ ăn và bổ sung sắt, thay vì tự dùng viên sắt kéo dài.