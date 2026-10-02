Phát hiện này mở ra góc nhìn mới về mối liên hệ giữa dinh dưỡng hàng ngày và sức khỏe tinh thần. Nghiên cứu theo dõi 42 người trưởng thành tại Anh, từ 18 đến 65 tuổi, những người vốn có thói quen ăn rất ít rau củ quả. Trong 4 tuần, những người tham gia được chia làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất giữ nguyên chế độ ăn như cũ. Nhóm thứ hai được yêu cầu tăng khẩu phần rau củ quả lên 5 phần mỗi ngày. Nhóm thứ ba cũng tăng lên 5 phần mỗi ngày, nhưng được phép tính một khẩu phần nước ép trái cây nguyên chất như nước cam (khoảng 150ml) hoặc sinh tố nguyên chất vào trong tổng số đó.

Công dụng thần kỳ của nước cam đối với sức khỏe tinh thần