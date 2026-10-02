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    Công dụng thần kỳ của nước cam đối với sức khỏe tinh thần
    VideoSức khỏe

    Công dụng thần kỳ của nước cam đối với sức khỏe tinh thần

    Trang Châu - Bùi Oanh

    Theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health, một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí British Journal of Nutrition chỉ ra rằng việc uống một ly nhỏ nước ép trái cây nguyên chất như nước cam mỗi ngày, kết hợp cùng chế độ ăn giàu rau xanh, có thể giúp giảm các dấu hiệu trầm cảm.

    Phát hiện này mở ra góc nhìn mới về mối liên hệ giữa dinh dưỡng hàng ngày và sức khỏe tinh thần. Nghiên cứu theo dõi 42 người trưởng thành tại Anh, từ 18 đến 65 tuổi, những người vốn có thói quen ăn rất ít rau củ quả. Trong 4 tuần, những người tham gia được chia làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất giữ nguyên chế độ ăn như cũ. Nhóm thứ hai được yêu cầu tăng khẩu phần rau củ quả lên 5 phần mỗi ngày. Nhóm thứ ba cũng tăng lên 5 phần mỗi ngày, nhưng được phép tính một khẩu phần nước ép trái cây nguyên chất như nước cam (khoảng 150ml) hoặc sinh tố nguyên chất vào trong tổng số đó.

    Công dụng thần kỳ của nước cam đối với sức khỏe tinh thần - Ảnh 1.

    Công dụng thần kỳ của nước cam đối với sức khỏe tinh thần

     

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