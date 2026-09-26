Hay tỉnh giấc khoảng 3 giờ sáng: Vì sao?

Vì sao bạn thường tỉnh giấc giữa đêm?

Theo Healthline, việc tỉnh giấc khoảng 3 giờ sáng có thể liên quan đến các chu kỳ ngủ. Càng về sáng, thời gian dành cho giấc ngủ REM tăng lên, khiến giấc ngủ nhẹ hơn và dễ bị đánh thức.

Stress cũng là một nguyên nhân đáng chú ý. Khi căng thẳng, hệ thần kinh giao cảm được kích hoạt và có thể khiến nhịp tim tăng, từ đó làm bạn giật mình tỉnh giấc và khó ngủ trở lại.

Ngoài ra, caffeine, rượu bia, sử dụng thiết bị điện tử sát giờ ngủ, ăn quá gần giờ đi ngủ hoặc một số vấn đề như ngưng thở khi ngủ và trào ngược dạ dày cũng có thể khiến giấc ngủ bị gián đoạn.

Hay tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng: Vì sao?



