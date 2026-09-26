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    Hay tỉnh giấc khoảng 3 giờ sáng: Vì sao?
    VideoSức khỏe

    Hay tỉnh giấc khoảng 3 giờ sáng: Vì sao?

    Trúc Đặng
    Trúc Đặng
    Đang ngủ ngon nhưng thường xuyên tỉnh giấc khoảng 3 giờ sáng rồi khó ngủ lại? Tình trạng này không nhất thiết là dấu hiệu bất thường, nhưng nếu lặp lại thường xuyên, nhiều yếu tố như stress, thay đổi chu kỳ ngủ hoặc một số vấn đề sức khỏe có thể đang ảnh hưởng đến giấc ngủ.

    Vì sao bạn thường tỉnh giấc giữa đêm?

    Theo Healthline, việc tỉnh giấc khoảng 3 giờ sáng có thể liên quan đến các chu kỳ ngủ. Càng về sáng, thời gian dành cho giấc ngủ REM tăng lên, khiến giấc ngủ nhẹ hơn và dễ bị đánh thức.

    Stress cũng là một nguyên nhân đáng chú ý. Khi căng thẳng, hệ thần kinh giao cảm được kích hoạt và có thể khiến nhịp tim tăng, từ đó làm bạn giật mình tỉnh giấc và khó ngủ trở lại.

    Ngoài ra, caffeine, rượu bia, sử dụng thiết bị điện tử sát giờ ngủ, ăn quá gần giờ đi ngủ hoặc một số vấn đề như ngưng thở khi ngủ và trào ngược dạ dày cũng có thể khiến giấc ngủ bị gián đoạn.

    Hay tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng: Vì sao? - Ảnh 1.

    Hay tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng: Vì sao?


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