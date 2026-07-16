Ghi nhận ca bệnh tim mạch, ung thư khi khám sức khỏe miễn phí

Theo Bệnh viện đa khoa Đống Đa, đến sáng 16.7, qua khám, kết quả xét nghiệm cơ bản, trong số 106 người đã có đầy đủ kết quả xét nghiệm, các bác sĩ ghi nhận 2 trường hợp có rối loạn sức khỏe tâm thần, 1 ca ung thư, 4 ca có bệnh lý về tim, 74 trường hợp có bệnh về răng miệng, 7 ca đái tháo đường, 88 ca có bệnh về mắt và các trường hợp cao huyết áp...

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đống Đa khám sức khỏe miễn phí cho người dân và các thương binh, gia đình chính sách ẢNH: LIÊN CHÂU

Cùng trong nhóm này, về xếp loại sức khỏe, 27/106 trường hợp có xếp loại sức khỏe loại 4 (yếu); 26/106 người sức khỏe loại 5 (rất yếu); 17 người có sức khỏe loại 1 và 2 (rất tốt và tốt); 31 người khác có sức khỏe loại 3 (trung bình).

Sau buổi khám sức khỏe miễn phí cho hơn 200 người dân trên địa bàn P.Kim Liên hôm 15.7, hôm nay 16.7, Bệnh viện đa khoa Đống Đa khám sức khỏe, tư vấn và tặng quà 150 người thuộc nhóm chính sách, nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ năm nay.

Cùng với khám nội khoa, ngoại khoa, các bác sĩ khám chuyên khoa da liễu, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt; cân, đo huyết áp, siêu âm bụng tổng quát, điện tâm đồ; kê đơn, đánh giá sức khỏe, tư vấn khám chuyên khoa sâu với các trường hợp cần thiết.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đống Đa, cho biết, năm 2026, bệnh viện đặt mục tiêu khám sức khỏe cho hơn 13.000 người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn được phân công phụ trách, góp phần cùng TP.Hà Nội thực hiện mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe điện tử.

Chương trình phối hợp đồng bộ giữa bệnh viện, trạm y tế và chính quyền địa phương để bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe lâu dài.

Theo Sở Y tế Hà Nội, năm 2026, toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn thành phố (khoảng 9,2 triệu người) thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên, có xác nhận qua VNeID, được khám sức khỏe định kỳ, miễn phí; sàng lọc một số ung thư.