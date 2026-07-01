Hà Nội khám sàng lọc miễn phí 12 bệnh mạn tính, ác tính

Đó là các bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư khoang miệng, ung thư đại - trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, rối loạn lo âu, rối loạn trầm cảm, rối loạn tâm thần do rượu.

Tại P.Khương Đình (Q.Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều người trẻ đăng ký và đến khám sức khỏe, xét nghiệm, chủ động phòng bệnh ẢNH: LIÊN CHÂU

Trong ngày đầu triển khai, thành phố có 49 điểm khám sức khỏe miễn phí.

Các bác sĩ của các bệnh viện Xanh Pôn, Đống Đa, Hà Đông, Gia Lâm... tăng cường phương tiện và trực tiếp về khám và tại các trạm y tế, tại các địa phương hiện chưa đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị.

"Tôi có hiện tượng đau khớp gối, cũng vừa may tổ dân phố thông báo đăng ký khám. Khám tại trạm y tế phường thuận tiện cho việc đi lại, được hướng dẫn rất chu đáo. Chúng tôi tin tưởng các y bác sĩ tại trạm y tế về chuyên môn, tinh thần trách nhiệm", bà Sỹ, tổ dân phố số 9, P.Khương Đình cho biết.

Tại Trạm y tế P.Khương Đình, không chỉ người cao tuổi, nhiều người trẻ dưới 40 tuổi đã đăng ký và đến khám, xét nghiệm.

Các bác sĩ của Trạm Y tế P.Khương Đình, chia sẻ, đo huyết áp, kiểm tra cân nặng cơ thể, và các xét nghiệm cơ bản cho biết tình trạng sức khỏe mà bản thân không thể tự đánh giá. Ngay cả với những trẻ có chỉ số huyết áp và cân nặng đạt theo chuẩn chúng tôi vẫn lưu ý cần duy trì các chỉ số theo chuẩn, luôn quan tâm đến chế độ ăn, vận động. Ngay từ khi còn trẻ cũng đã cần ý thức bảo vệ sức khỏe lâu dài. Vì nếu để thừa cân, béo phì, hay mỡ máu cao sẽ là các nguy cơ của các bệnh tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường.

Theo thông báo của Trạm Y tế P.Khương Đình, không đăng ký khám sức khỏe định kỳ đợt này, người dân vẫn có thể lựa chọn khám sàng lọc một số bệnh thường gặp nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và một số bệnh ung thư phổ biến theo hướng dẫn của ngành y tế.

Theo Sở Y tế Hà Nội, để đảm bảo chất lượng chuyên môn, lãnh đạo sở đã đã phân công 44 bệnh viện; các phòng khám đa khoa trực thuộc trạm y tế phường, xã đủ điều kiện tham gia hỗ trợ 126 trạm y tế khi triển khai khám sức khỏe cho người dân; đồng thời phân công 7 bệnh viện chuyên khoa thực hiện hỗ trợ các trạm y tế khi có yêu cầu.