Hà Nội tăng cường bác sĩ giỏi về trạm y tế xã, phường

Bác sĩ tuyến trên về khám tại xã, phường

Ngày 14.1, với công bố hợp tác toàn diện giữa Bệnh viện ĐH Y Hà Nội và Trạm y tế P.Vĩnh Hưng (Hà Nội), Phòng khám đa khoa Bệnh viện ĐH Y Hà Nội - cơ sở Vĩnh Hưng đã được triển khai, với ngũ bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm.

Tại đây có gần 30 phòng khám chuyên khoa (nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, da liễu…); các dịch vụ cận lâm sàng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng… giúp đoán chính xác, điều trị hiệu quả và an toàn cho người bệnh.

Tại Trạm Y tế P.Vĩnh Hưng, bác sĩ của Bệnh viện ĐH Y Hà Nội khám cho người dân địa phương, giúp người dân thuận lợi tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ẢNH: LIÊN CHÂU

Đội ngũ bác sĩ là các giảng viên, chuyên gia của Bệnh viện ĐH Y Hà Nội sẽ trực tiếp tham gia khám, tư vấn, hội chẩn và điều trị, mang đến cho người bệnh chất lượng chuyên môn đồng nhất giữa các cơ sở.

Hiện, các cơ sở của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được kết nối bằng hệ thống công nghệ thông tin y tế (HIS) hiện đại, cho phép liên thông hồ sơ bệnh án, hỗ trợ hội chẩn chuyên môn nhanh chóng, hạn chế lặp lại thủ tục, đồng thời đảm bảo theo dõi liên tục và chăm sóc toàn diện cho người bệnh.

PGS-TS, bác sĩ Trần Quốc Hòa, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, cho biết, sáng 14.1, các bác sĩ của Bệnh viện ĐH Y Hà Nội đã khám, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh miễn phí cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại P.Vĩnh Hưng.

Kết quả khám, chẩn đoán sẽ là dữ liệu ban đầu để đánh giá mô hình bệnh tật, từ đó phòng khám có kế hoạch khám, chăm sóc sức khỏe người dân phù hợp với nhu cầu thực tế.

Mỗi bệnh viện hỗ trợ một trạm y tế xã, phường

Theo ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Phòng khám đa khoa Bệnh viện ĐH Y Hà Nội tại Trạm y tế P.Vĩnh Hưng giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân tại P.Vĩnh Hưng, và các phường, khu vực lân cận.

Ông Diện đánh giá phòng khám là mô hình hiện đại. Trạm y tế xã với sự hợp tác toàn diện của Bệnh viện ĐH Y Hà Nội đưa nhân lực là các bác sĩ giỏi, trang thiết bị đến gần dân giúp người dân địa bàn P. Vĩnh Hưng thuận lợi trong khám chữa bệnh.

"Với ngành y tế thủ đô, chúng tôi cũng đã có dự kiến, 120 bệnh viện của Hà Nội, mỗi bệnh viện sẽ sắp xếp hỗ trợ cho mỗi trạm y tế xã phường để đảm bảo người dân được tiếp cận với y tế chuyên sâu chất lượng ngay tại địa bàn xã, phường nơi sinh sống. Và cũng có nhiều hình thức giúp đỡ", ông Diện cho biết thêm.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội giúp đỡ toàn diện tại P.Vĩnh Hưng, cũng như Bệnh viện Xanh Pôn, là bệnh viện đa khoa đầu ngành của Hà Nội cũng sẽ giúp đỡ một trạm y tế khác.

Hoặc Bệnh viện đa khoa Đức Giang giúp đỡ trạm y tế bằng hệ thống công nghệ thông tin là khám chữa bệnh từ xa, và sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển các mẫu xét nghiệm thuốc, vật tư tiêu hao đến với từng trạm y tế.

Thời gian tới, người dân tại các xã, phường đều được hưởng các dịch vụ khám chữa bệnh ban đầu, một số chuyên khoa sâu ngay tại địa phương mình.