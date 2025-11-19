Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Khám sức khỏe tổng quát, phát hiện khối bướu bất thường ở thận

Lê Cầm
19/11/2025 08:08 GMT+7

Bệnh nhân P.T.C (64 tuổi, ở Vĩnh Long) đi khám sức khỏe tổng quát tại một phòng khám tư, qua siêu âm, bác sĩ phát hiện một khối u bất thường ở thận trái.

Lo lắng về kết quả, bệnh nhân C. tiếp tục đến một cơ sở y tế khác để kiểm tra lại và kết quả tương tự được ghi nhận. 

Sau đó, bệnh nhân quyết định đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long để được thăm khám chuyên sâu và điều trị. Tại đây, các bác sĩ tiến hành thăm khám kỹ lưỡng, chỉ định thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả CT-scan 160 lát vùng bụng - ngực cùng siêu âm Doppler động mạch thận cho thấy bệnh nhân có khối bướu lớn ở thận trái.

Ngày 19.11, bác sĩ chuyên khoa 1 Chung Ý Nhật Minh, Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, khối bướu trong người bệnh nhân C. có kích thước lớn, vị trí phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xâm lấn và chèn ép các cấu trúc lân cận. Nếu lựa chọn phương pháp mổ mở để cắt toàn bộ thận, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ biến chứng hậu phẫu và suy giảm chức năng thận nghiêm trọng.

Để đảm bảo an toàn tối đa, các bác sĩ thuộc các chuyên khoa Ngoại tiết niệu - Ung bướu - Nội tim mạch - Nội hô hấp - Gây mê hồi sức đã cùng hội chẩn, thống nhất phương án phẫu thuật tối ưu cho người bệnh.

Khối bướu có kích thước lớn, vị trí phức tạp

Các bác sĩ nhận định khối bướu có kích thước lớn, vị trí phức tạp

ẢNH: Y.V

Khối bướu thận nặng 50 gram 

Sau khi ổn định về sức khỏe và tinh thần, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật. Ca mổ kéo dài gần 7 giờ đồng hồ, dưới sự phối hợp của ê kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức. Các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi cắt bán phần thận trái, lấy trọn khối bướu, đồng thời giữ lại tối đa phần thận trái lành tính cho bệnh nhân. Khối bướu được lấy ra có kích thước khoảng 8 cm và nặng 50 gram.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tích cực, vết mổ khô, lành tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định và đã được xuất viện trong trạng thái sức khỏe tốt.

Theo bác sĩ Minh, bệnh nhân mắc bướu thận nếu phát hiện sớm và được điều trị bằng kỹ thuật phù hợp, hoàn toàn có thể hồi phục nhanh, trở lại cuộc sống khỏe mạnh. Do đó mọi người cần thăm khám sức khỏe định kỳ, khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường của cơ thể nên đi khám chuyên sâu để tầm soát.

Khám phá thêm chủ đề

khối bướu phẫu thuật thận Khối u bướu thận Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long
