TP.HCM mở rộng đối tượng khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Ngày 20.10, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến ngày 19.10, thành phố đã khám sức khỏe, khám sàng lọc cho hơn 6,3 triệu người. Trong đó, có hơn 1,24 triệu người lao động (27,7%), hơn 2,27 triệu học sinh (87,1%) và 128.835 sinh viên (29,3%).

Sở Y tế đánh giá tiến độ khám sức khỏe học sinh đạt tỷ lệ khá cao, trong khi nhóm người lao động và sinh viên cần tiếp tục được tập trung triển khai trong thời gian tới.

Tính đến nay, có 86/168 phường, xã, đặc khu đạt tỷ lệ khám từ 50% trở lên; 47 địa phương đạt từ 60%, 22 địa phương đạt từ 70% và 7 địa phương đạt từ 80% trở lên. Hiện chỉ còn 2 địa phương có tỷ lệ dưới 30% là phường Cầu Ông Lãnh và phường Phú Thạnh.

Tiến độ khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại TP.HCM ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM

Về đánh giá chất lượng khám sức khỏe toàn dân, tính đến ngày 19.10, Sở Y tế đã kiểm tra, đánh giá 50 cơ sở. Trong đó, 22 cơ sở xếp loại A (44%), 28 cơ sở xếp loại B (56%), chưa ghi nhận cơ sở xếp loại C.

Một số đơn vị đạt kết quả nổi bật gồm Bệnh viện đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, Trung tâm y tế khu vực Dĩ An và Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục mở rộng hoạt động đánh giá đến các phòng khám đa khoa tư nhân, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở cải tiến chất lượng, đồng thời phát hiện và giới thiệu nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả.

Đặc biệt, UBND TP.HCM đã chấp thuận mở rộng đối tượng khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Theo đó, công dân Việt Nam chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú tại TP.HCM nhưng có thông tin nơi ở hiện tại trên địa bàn, được xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID, sẽ được tổ chức khám sức khỏe miễn phí.

Chủ trương này nhằm tạo điều kiện cho người dân đang sinh sống thực tế tại TP.HCM tiếp cận chương trình, mở rộng độ bao phủ và hạn chế bỏ sót đối tượng.

Sở Y tế đề nghị UBND 168 phường, xã, đặc khu tiếp tục duy trì, đẩy mạnh tổ chức khám sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người lao động, sinh viên và các nhóm chưa được khám. Đồng thời, các địa phương cần khẩn trương rà soát, bổ sung danh sách đối tượng mới được mở rộng, phối hợp với công an địa phương xác thực thông tin cư trú trên VNeID, lập dự toán kinh phí và tổ chức khám theo quy định.