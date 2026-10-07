Địa phương thứ hai của TP.HCM hoàn thành khám sức khỏe toàn dân

Ngày 7.10, Sở Y tế TP.HCM cho biết phường Phước Thắng đã hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân, sau xã Thạnh An.

Theo Sở Y tế, tính đến ngày 6.10, phường Phước Thắng ghi nhận 42.844 người được khám sức khỏe, 766 người được khám sàng lọc và 299 người được xác nhận đã khám (theo các chương trình khám sức khỏe khác), đạt chỉ tiêu 100%.

Sở Y tế TP.HCM ghi nhận và hoan nghênh nỗ lực của phường Phước Thắng đã hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân trước thời hạn. Kết quả này là sự phối hợp của chính quyền, lực lượng y tế, mặt trận, các đoàn thể, khu phố và sự hưởng ứng của người dân.

Khám sức khỏe người dân tại phường Phước Thắng, TP.HCM ẢNH: PHƯỜNG PHƯỚC THẮNG

Tại phường Phước Thắng, nhiệm vụ khám sức khỏe toàn dân được tổ chức với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Chính quyền địa phương huy động mặt trận, các đoàn thể, lực lượng công an, khu phố cùng phối hợp; đồng thời kết nối các cơ sở y tế ngoài công lập để bổ sung nguồn lực phục vụ người dân.

Theo Sở Y tế TP.HCM, sự vào cuộc của người đứng đầu chính quyền địa phương có ý nghĩa quan trọng trong huy động và kết nối các nguồn lực. Phường tổ chức khám tại các khu dân cư, đưa dịch vụ đến gần nơi người dân sinh sống. Trưởng khu phố, các đoàn thể và người dân cùng vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người đến khám.

Đối với người cao tuổi, người khó đi lại, địa phương có những hỗ trợ cụ thể như đưa đón, dìu đỡ đến điểm khám. Những người đã khám tiếp tục giới thiệu, vận động người thân và hàng xóm cùng tham gia, góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Tuy nhiên, theo Sở Y tế TP.HCM, hoàn thành khám sức khỏe không phải là điểm kết thúc. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển kết quả khám thành hoạt động chăm sóc sức khỏe liên tục, gồm cập nhật đầy đủ hồ sơ sức khỏe điện tử; phân nhóm, theo dõi người có yếu tố nguy cơ; quản lý người mắc bệnh mạn tính; tư vấn, can thiệp sớm và kết nối điều trị khi cần thiết.

Tính đến ngày 5.10, đã có hơn 5,7 triệu người dân TP.HCM được khám sức khỏe. Chương trình khám sức khỏe 100% người dân TP.HCM sẽ kéo dài đến hết năm 2026.