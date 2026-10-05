5 bệnh viện TP.HCM đạt loại A về khám sức khỏe toàn dân miễn phí

Ngày 5.10, Sở Y tế TP.HCM cho biết hơn 5,74 triệu người dân thành phố đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc trong Chương trình khám sức khỏe toàn dân miễn phí năm 2026.

Tính đến ngày 5.10, toàn thành phố có 69/168 phường, xã, đặc khu đạt tỷ lệ người dân được khám sức khỏe từ 50% trở lên. Tuy nhiên, vẫn còn 59 địa phương có tỷ lệ dưới 40%, trong đó 50 địa phương đạt từ 30% đến dưới 40% và 9 địa phương dưới 30%.

Cần tập trung khám sức khỏe cho người lao động, sinh viên

9 địa phương có tỷ lệ khám dưới 30% gồm các phường Bình Cơ (29,7%), Bình Trị Đông (29,4%), An Lạc (28,7%), Chánh Hưng (27,9%), Cầu Ông Lãnh (27,8%), Bến Thành (27,5%), Tân Sơn Nhất (27,1%), Phú Thạnh (26,5%) và Vĩnh Hội (25,9%).

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các địa phương thuộc nhóm dưới 40% tăng cường rà soát cụ thể những nhóm dân cư chưa được khám, xác định các khó khăn, vướng mắc và tổ chức hình thức khám phù hợp nhằm tăng khả năng tiếp cận của người dân.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tỷ lệ học sinh được khám sức khỏe hiện đạt 85,4%. Trong khi đó, tỷ lệ người lao động được khám mới đạt 23% và sinh viên đạt 20,9%.

Sở Y tế xác định người lao động và sinh viên là hai nhóm cần được tập trung trong thời gian còn lại của chương trình, nhằm nâng tỷ lệ bao phủ khám sức khỏe trong toàn dân.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh khám sức khỏe toàn dân miễn phí ẢNH: BVCC

Đánh giá chất lượng khám sức khỏe của bệnh viện

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ khám, Sở Y tế TP.HCM đang mở rộng đánh giá chất lượng tại các cơ sở tham gia chương trình khám sức khỏe và đối chiếu dữ liệu để bảo đảm kết quả phản ánh đúng thực tế.

Từ ngày 1.10, 15 tổ đánh giá chất lượng công tác khám sức khỏe toàn dân đồng loạt triển khai đánh giá tại các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực và mở rộng đến các phòng khám đa khoa tư nhân tham gia chương trình.

Đến ngày 5.10, đã có 14 cơ sở được đánh giá, trong đó 5 cơ sở xếp loại A và 9 cơ sở xếp loại B.

5 cơ sở đạt loại A gồm Bệnh viện đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.

Qua đánh giá, các cơ sở y tế được hướng dẫn khắc phục những hạn chế liên quan đến tổ chức khám, quy trình chuyên môn, hồ sơ và cập nhật dữ liệu sau khám.

Rà soát nhóm "ghi nhận dữ liệu"

Một nội dung khác được Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các địa phương và cơ sở khám sức khỏe tập trung rà soát là các trường hợp thuộc nhóm "ghi nhận dữ liệu". Hiện vẫn còn địa phương có tỷ lệ người dân được ghi nhận ở nhóm này chiếm hơn 40%.

Sở Y tế sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương và trạm y tế để kiểm tra căn cứ ghi nhận, chuẩn hóa thông tin và hoàn thiện kết quả trên hồ sơ sức khỏe điện tử. Việc này nhằm bảo đảm dữ liệu sau khám có giá trị trong theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân miễn phí năm 2026 diễn ra từ ngày 25.5.2026 đến hết ngày 31.12.2026, với mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe và lập Hồ sơ sức khỏe điện tử.