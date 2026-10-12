Làm rõ tỷ lệ người cao tuổi mắc tăng huyết áp qua khám sức khỏe tại TP.HCM

Ngày 11.10, Sở Y tế TP.HCM cho biết sau khi công bố kết quả khám sức khỏe toàn dân ngày 10.10, nhiều người thắc mắc vì sao tăng huyết áp chỉ chiếm 16,17% ở nhóm người từ 60 tuổi trở lên, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ thường được ghi nhận.

Theo Sở Y tế TP.HCM, thực tế, 16,17% không phải là tỷ lệ người cao tuổi mắc tăng huyết áp, mà là tỷ trọng của bệnh này trong tổng số lượt ghi nhận các bệnh. Bởi một người có thể mắc nhiều bệnh cùng lúc nên số lượt ghi nhận bệnh không đồng nghĩa với số người mắc bệnh.

Để làm rõ hơn, Sở Y tế TP.HCM đã phân tích dữ liệu theo từng người. Kết quả cho thấy, trong 663.306 người từ 60 tuổi trở lên có dữ liệu liên quan để phân tích, có 339.371 người được ghi nhận tăng huyết áp, tương đương 51,16%.

Nói cách khác, cứ 100 người trong nhóm này thì khoảng 51 người có ghi nhận liên quan đến tăng huyết áp. Tỷ lệ tương ứng ở nhóm 18 - 59 tuổi là 18,75%.

Tăng huyết áp hiện là bệnh mạn tính chiếm tỷ lệ rất cao trong dân số từ 60 tuổi trở lên ẢNH: DUY TÍNH

Tuy nhiên, dữ liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn, bao gồm tiền sử bệnh, kết quả đo huyết áp khi khám và thông tin chẩn đoán. Vì vậy, không phải tất cả trường hợp được ghi nhận đều đã được xác định mắc tăng huyết áp. Những người có huyết áp cao nhưng chưa rõ tình trạng bệnh cần được kiểm tra và đánh giá thêm. Đồng thời, tỷ lệ 51,16% chỉ phản ánh nhóm có dữ liệu phân tích, chưa đại diện cho toàn bộ người cao tuổi tại TP.HCM.

"Kết quả này giúp ngành y tế nhận diện rõ hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, từ đó tăng cường phát hiện sớm, kiểm tra huyết áp, theo dõi và quản lý điều trị tại cộng đồng. Các trạm y tế sẽ phối hợp với bệnh viện để hỗ trợ người dân kiểm soát bệnh và phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm", Sở Y tế TP.HCM thông tin.

Cũng theo Sở Y tế TP.HCM, mục tiêu của chương trình khám sức khỏe toàn dân không chỉ là phát hiện bệnh, mà còn là sử dụng kết quả khám để chủ động chăm sóc sức khỏe người dân lâu dài.

Tính đến 4 giờ sáng 10.10, chương trình khám sức khỏe toàn dân tại TP.HCM ghi nhận hơn 6 triệu lượt khám, với hơn 5,37 triệu người có hồ sơ sức khỏe điện tử.