Hơn 6 triệu lượt khám sức khỏe đã hé lộ bức tranh bệnh tật ở TP.HCM

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2026, Sở Y tế TP.HCM công bố những kết quả bước đầu từ khai thác dữ liệu khám sức khỏe toàn dân, góp phần nhận diện mô hình bệnh tật, phân tầng nguy cơ và định hướng các giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, tính đến 4 giờ sáng 10.10, chương trình khám sức khỏe toàn dân đã ghi nhận hơn 6 triệu lượt khám, với hơn 5,37 triệu người có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Nhận diện bệnh tật theo từng nhóm tuổi

Dữ liệu khám sức khỏe cho thấy những vấn đề sức khỏe nổi bật khác nhau giữa các nhóm tuổi.

Ở nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi, trong 388.793 lượt ghi nhận, tật khúc xạ chiếm 48%, sâu răng chiếm 34,6%. Kết quả gợi mở nhu cầu tăng cường sàng lọc thị lực, chăm sóc răng miệng và dự phòng trong trường học.

Ở nhóm từ 18 đến dưới 60 tuổi, trong 1,46 triệu lượt ghi nhận, tăng huyết áp chiếm 6,7%, đái tháo đường tuýp 2 chiếm 1,6% và rối loạn lipid máu chiếm 1,6%. Đây là những vấn đề cần được chú trọng phát hiện sớm, tư vấn và quản lý ngay từ độ tuổi lao động.

Người dân TP.HCM đi khám sức khỏe ẢNH: BVCC

Với nhóm từ 60 tuổi trở lên, trong 812.377 lượt ghi nhận, tăng huyết áp chiếm 16,1%, đái tháo đường tuýp 2 chiếm 5,5% và đục thủy tinh thể do tuổi già chiếm 5,4%. Kết quả cho thấy sự cần thiết của việc quản lý bệnh mạn tính, theo dõi sức khỏe định kỳ và chăm sóc liên tục cho người cao tuổi.

Sở Y tế TP.HCM lưu ý các dữ liệu này chưa đại diện cho tỷ lệ mắc bệnh của toàn bộ dân số thành phố, nhưng cung cấp thông tin ban đầu để định hướng hoạt động y tế theo từng giai đoạn cuộc đời.

Phân tầng nguy cơ, phát hiện sớm bất thường

Từ nguồn dữ liệu lớn, ngành y tế thành phố bước đầu phân tầng nguy cơ sức khỏe, giúp nhận diện những người cần được ưu tiên theo dõi thay vì chỉ thống kê các bệnh đã phát hiện.

Đối với nguy cơ tim mạch, việc phân tích dựa trên thông tin lâm sàng, bệnh sử và các chỉ số sức khỏe phù hợp, trong đó có mô hình đánh giá nguy cơ của Tổ chức y tế Thế giới (WHO). Trong các hồ sơ đủ điều kiện phân tầng thuộc nhóm trên 40 tuổi, 30,7% được xếp vào nhóm nguy cơ cao và rất cao, gồm 14,7% nguy cơ cao và 16% nguy cơ rất cao.

Với bệnh thận mạn, phân tích kết hợp tuổi, mức lọc cầu thận ước tính và kết quả protein niệu cho thấy 6,2% hồ sơ đủ điều kiện thuộc nhóm nghi ngờ mắc bệnh thận, trong khi 12,3% thuộc nhóm chưa ghi nhận bệnh nhưng có yếu tố nguy cơ.

Cao huyết áp, tiểu đường là những bệnh mạn tính chiếm tỷ lệ cao ẢNH: BVCC

Đối với đái tháo đường, phân tích đường huyết lúc đói ở người trưởng thành chưa có tiền sử chẩn đoán bệnh cho thấy 19,7% hồ sơ thuộc ngưỡng tiền đái tháo đường và 10,9% có kết quả xét nghiệm đạt ngưỡng gợi ý chẩn đoán đái tháo đường.

Các kết quả này giúp nhận diện những trường hợp cần tư vấn thay đổi lối sống, xét nghiệm bổ sung hoặc đánh giá chuyên sâu. Tuy nhiên, tỷ lệ phân tầng chỉ tính trên những hồ sơ đáp ứng điều kiện phân tích của từng nhóm nguy cơ, không phải toàn bộ người tham gia khám. Kết quả này hỗ trợ sàng lọc, quản lý sức khỏe, không thay thế chẩn đoán xác định của bác sĩ.

Chuyển dữ liệu thành hành động chăm sóc sức khỏe

Theo Sở Y tế TP.HCM, giá trị của phân tích dữ liệu không chỉ nằm ở những con số thống kê mà còn ở khả năng xác định nhóm dân cư cần ưu tiên chăm sóc, nguy cơ sức khỏe nổi bật và địa bàn cần tăng cường dự phòng.

Thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, kết quả khám sức khỏe và thông tin phân tầng nguy cơ sẽ từng bước hỗ trợ trạm y tế theo dõi sức khỏe người dân, quản lý bệnh không lây nhiễm, tư vấn dự phòng và kết nối với bệnh viện khi cần thiết.

Hệ thống Dashboard phân tích dữ liệu sức khỏe cũng tiếp tục được phát triển nhằm theo dõi mô hình bệnh tật, phân bố nguy cơ theo nhóm tuổi và địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch can thiệp phù hợp.

Sau khi khám sức khỏe, nếu phát hiện bệnh thì người dân sẽ được tư vấn các giải pháp chăm sóc, theo dõi, điều trị thích hợp ẢNH: BVCC

Ngành y tế thành phố sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dữ liệu, chuẩn hóa và liên thông thông tin giữa các cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu sức khỏe cá nhân.

"Dấu mốc hơn 6 triệu lượt khám không chỉ phản ánh quy mô chương trình mà còn đánh dấu bước tiến trong khai thác dữ liệu y tế của TP.HCM, hướng đến nền y tế chủ động, lấy dữ liệu làm cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ sức khỏe cộng đồng", Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói.