Lãnh đạo Cần Thơ: Các sở, ngành phải 'soi rọi' chính mình trong thực thi công vụ

Vì sao doanh nghiệp nhỏ không muốn lớn?

Ngày 12.11, UBND TP.Cần Thơ tổ chức diễn đàn kinh tế thường niên năm 2026 với chủ đề "Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy để TP.Cần Thơ phát nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới".

Quang cảnh diễn đàn do UBND TP.Cần Thơ tổ chức ẢNH: THANH DUY

Thông tin tại diễn đàn, ông Vương Thành Nam, Phó giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ, cho biết 8 tháng đầu năm 2026, Cần Thơ có 2.979 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 3,08% so với cùng kỳ năm 2025), nhưng cũng có tới 1.374 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng kinh doanh (tăng 7%). Thành phố hiện có hơn 25.000 doanh nghiệp, trong đó quy mô nhỏ và siêu nhỏ chiếm tới 98%.

Phân tích thực trạng trên, PGS-TS Phan Anh Tú, Phó hiệu trưởng Trường Kinh tế (Đại học Cần Thơ), cho rằng có trường hợp doanh nghiệp nhỏ không chịu lớn lên. Nguyên nhân là họ quen kinh doanh kiểu truyền thống, thiếu kỹ năng quản trị, mối liên kết với doanh nghiệp lớn còn rời rạc, thiếu sự dẫn dắt. Nhất là việc liên quan tới thuế, bây giờ chuyển từ thuế khoán sang kê khai nên họ càng không mặn mà.

Trong khi đó, tiến sĩ Đặng Thị Thu Hoài, Trưởng phòng Kinh tế ngành và địa phương, Viện Nghiên cứu chính sách và chiến lược (Ban Chính sách và chiến lược T.Ư), cho rằng Cần Thơ sở hữu không gian kinh tế tích hợp đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và biển. Nhưng lợi thế chưa tạo thành điều kiện có sức cạnh tranh vượt trội, thu hút doanh nghiệp lớn đến đầu tư. Thành phố còn "nghẽn" về thị trường kết nối, logistic, chưa khai thác tốt giá trị vùng nguyên liệu, doanh nghiệp còn khó tiếp cận nguồn lực và triển khai dự án…

Các sở, ngành phải "soi rọi" lại chính mình

Bàn thêm về vấn đề thể chế, ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Công ty Trung An), bày tỏ trăn trở khi nói đến "nút thắt" về tư duy và nhận thức của cán bộ, công chức trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển.

Ông Bình có hơn 30 năm hoạt động kinh doanh trong ngành lúa gạo và rất ủng hộ đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại vùng ĐBSCL. Thế nhưng theo ông, việc triển khai dự án có khúc mắc kiểu "đường" đã mở mà địa phương vẫn đi chậm, vòng vo nên "xe" của doanh nghiệp vẫn bị kẹt.

Ông Vương Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, phát biểu tại diễn đàn ẢNH: THANH DUY

Ông Bình minh chứng rằng, tháng 8.2025 đã cùng lúc trình 2 dự án trong đề án 1 triệu ha cho Cần Thơ và An Giang. Công ty ở Cần Thơ là công ty mẹ với bề dày 30 năm, còn ở An Giang mới thành lập khoảng 10 năm. Đến tháng 9.2026, An Giang đã phê duyệt dự án 20.000 ha, còn Cần Thơ thì ông "thấy còn xa vời" vì chậm được hỗ trợ tháo gỡ.

Từ thực tế trên, ông Bình kỳ vọng nhất là đội ngũ cán bộ, công chức ở các sở, ngành, phường, xã phải thay đổi tư duy từ quản lý sang đồng hành cùng phát triển, coi công việc của doanh nghiệp cũng là công việc của mình. "Điều tôi mong ở chính quyền TP.Cần Thơ không phải là thêm nghị quyết, thêm khẩu hiệu hay thêm hội thảo mà là sự đồng hành thực chất", ông Bình chia sẻ.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Vương Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết mục tiêu đến năm 2030 thành phố sẽ có khoảng 45.000 doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu trên, 2 nhiệm vụ quan trọng địa phương cần hoàn thiện hơn là về cơ chế chính sách và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Nhất là việc đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về đất đai, mặt bằng, vốn, lao động, khoa học - công nghệ, thị trường tiêu thụ sản phẩm…

Liên quan đến vấn đề của Công ty Trung An, theo ông Vương Quốc Nam, dự án rất được quan tâm nhưng còn vướng mắc ở nhà máy xử lý rơm và các sở, ngành đang tiếp tục thẩm định, xử lý. Tuy nhiên, ông cũng nhắc nhở các sở ngành phải "soi rọi" lại chính mình trong việc thực thi công vụ. Có khó khăn, vướng mắc gì phải hướng dẫn, trả lời rõ ràng để doanh nghiệp hài lòng. Đó cũng là cách để họ giữ lửa đam mê với lĩnh vực kinh doanh của mình.