Lãnh đạo Cần Thơ: Có tiền nhưng cũng khó sử dụng cho khoa học - công nghệ

Ngày 5.11, Sở Khoa học - Công nghệ Cần Thơ phối hợp Tập đoàn FPT tổ chức hội thảo với chủ đề Khoa học, công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI): Động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Cần Thơ đã cụ thể hóa bằng 10 nghị quyết của HĐND và 14 quyết định của UBND. Thành phố đã ban hành 16 bài toán lớn để đặt hàng các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp góp phần giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, thông tin về thực tế phát triển lĩnh vực khoa học - công nghệ trên địa bàn ẢNH: THANH DUY

Theo đó, Cần Thơ dành 3% ngân sách cho việc phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Con số này không nhỏ và đặt ra yêu cầu phải chuyển từ "có làm" sang "làm tới nơi tới chốn", có kết quả và sản phẩm hẳn hoi. Thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở thể chế mà là năng lực thực thi.

Thực tế, một số phần việc Cần Thơ vẫn làm chưa tốt như chuẩn hóa, kết nối dữ liệu chưa thông; nhân lực chuyên sâu về AI, dữ liệu, an toàn thông tin còn yếu và thiếu; cán bộ chuyển đổi số chủ yếu là kiêm nhiệm. Địa phương chưa tạo ra sự thay đổi rõ nét về năng suất, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Khởi đánh giá, Cần Thơ có thuận lợi để phát triển hơn so với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL, nhất là ở 4 phương diện: có sân bay, có nguồn nước ngọt dồi dào, được Trung ương đặt nguồn năng lượng điện và hạ tầng giao thông tương đối hoàn thiện. Những tiềm năng này có sức thu hút với các tập đoàn, đơn vị về đầu tư, làm ăn tại địa phương.

Hiện Cần Thơ có khoảng 22 doanh nghiệp khoa học - công nghệ, hơn 600 doanh nghiệp công nghệ số. "Nhưng doanh nghiệp chủ yếu là nhỏ lẻ, nói chung chưa dẫn dắt được. Đây là vấn đề trăn trở của thành phố ", ông Nguyễn Văn Khởi nói và cho biết giai đoạn 2026 - 2030, Cần Thơ sẽ tập trung vào 4 định hướng để trở thành trung tâm phát triển AI của vùng, trong đó có mở rộng dịch vụ công hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thành phố Cần Thơ có khoảng 22 doanh nghiệp khoa học - công nghệ, hơn 600 doanh nghiệp công nghệ số nhưng chủ yếu nhỏ lẻ ẢNH: THANH DUY

Trên tinh thần đó, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị Sở Khoa học - Công nghệ khẩn trương tham mưu việc thử nghiệm AI trong cơ quan nhà nước và ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Đây là vấn đề còn vướng về văn bản pháp luật nên các địa phương còn ngập ngừng.

Ông Nguyễn Văn Khởi khẳng định sẽ luôn sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ đến Cần Thơ chia sẻ giải pháp, có định hướng đồng hành phát triển hạ tầng về AI, an toàn thông tin, phường xã số, kinh tế tầm thấp. Niềm mong mỏi và kỳ vọng của thành phố trong thời gian tới là sẽ có nhiều sản phẩm công nghệ mang thương hiệu "Made in Cần Thơ".