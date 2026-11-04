Lãnh đạo Cần Thơ giao nhiệm vụ xử lý vụ thầy giáo nước ngoài dùng bạo lực

Ngày 4.11, tin từ UBND thành phố Cần Thơ cho biết, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND thành phố, đã có văn bản gửi đến công an và các sở có liên quan về việc chấn chỉnh công tác quản lý và bảo đảm an toàn cho học sinh trong hoạt động liên kết giảng dạy ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục; đồng thời, giao nhiệm vụ xử lý vụ thầy giáo nước ngoài dùng bạo lực với học sinh lớp 2 tại Trường TH-THCS-THPT Việt Hoa (Trường phổ thông Việt - Hoa, phường Cái Răng).

Hình ảnh thầy giáo nước ngoài dùng bạo lực với học sinh lớp 2 tại Trường phổ thông Việt - Hoa (phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ) ẢNH: THANH DUY

Theo đó, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đề nghị Sở GD-ĐT tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Trường phổ thông Việt - Hoa phối hợp với gia đình nắm bắt tình hình sức khỏe, tâm lý của những học sinh có liên quan. Không để vụ việc ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý, việc học tập và sinh hoạt của các em.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục phải phối hợp tổ chức kiểm tra hoạt động liên kết giảng dạy ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục. Nội dung kiểm tra được nêu cụ thể, như: tư cách pháp lý, điều kiện hoạt động, hợp đồng liên kết, hồ sơ, trình độ chuyên môn của giáo viên nước ngoài, giấy phép lao động, chương trình giảng dạy, trách nhiệm phối hợp giữa nhà trường với đơn vị liên kết... Sở GD-ĐT phải có kết quả báo cáo trước ngày 30.11.

Theo lãnh đạo TP.Cần Thơ, việc cần thiết nữa là Sở GD-ĐT phải chỉ đạo các cơ sở giáo dục nâng cao trách nhiệm quản lý, giám sát tiết học có giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy. Không khoán trắng việc quản lý lớp học cho đơn vị liên kết hoặc giáo viên trực tiếp giảng dạy. Phải công khai đường dây nóng, kênh tiếp nhận phản ánh của học sinh, cha mẹ học sinh.

Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Cái Răng và cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin vụ việc tại Trường phổ thông Việt - Hoa theo quy định của pháp luật. Song song đó, tăng cường quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài làm việc tại các cơ sở giáo dục, đơn vị liên kết trên địa bàn.

Trước đó, ngày 22.9, sau khi kết thúc giờ học tiếng Anh tại lớp 2A2, Trường phổ thông Việt - Hoa, thầy chủ nhiệm lớp phản ánh đến Ban giám hiệu nhà trường về việc thầy giáo P.P (35 tuổi, quốc tịch Nga) có hành vi tác động đến 4 học sinh trong lớp. Thầy P. không phải là giáo viên cơ hữu tại trường, mà do một trung tâm Anh ngữ đưa qua, thông qua hợp đồng giảng dạy. Nhà trường đã lập tức trích xuất camera và nhận thấy sự việc diễn ra trong khoảng thời gian từ 15 giờ 48 phút đến 16 giờ cùng ngày. Thầy giáo P. có hành vi túm cổ 1 học sinh và nhấc 1 học sinh ra ngoài, trong quá trình đó ông đã vung tay trúng thêm 2 học sinh khác. Sự việc diễn ra khá bất ngờ làm trợ giảng người Việt của lớp học không kịp phản ứng, vì trước đó ông P. khá gần gũi, vui vẻ, thân thiện, đùa giỡn với học sinh.



