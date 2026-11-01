Thủ đoạn bắt cóc online cùng hành vi mạo danh công an vừa được lực lượng chức năng phát hiện qua 2 vụ việc nghiêm trọng nhắm vào các nạn nhân còn rất trẻ.

Liên tiếp sập bẫy vì chiêu thức tinh vi

Cụ thể, ngày 23.10, Công an phường Bảy Hiền phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) tiếp nhận tin báo và tổ chức truy xét vụ việc có dấu hiệu "bắt cóc online" liên quan đến em P.T.T.N (18 tuổi, ở khu vực Bình Phước cũ).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau gần 1 giờ, công an đã nhanh chóng tìm thấy N. tại một khách sạn trên đường Nguyễn Minh Hoàng (phường Bảy Hiền).

Công an lấy lời khai của nạn nhân ở phường Bảy Hiền ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại thời điểm phát hiện, N. đang bật ứng dụng Zoom để trao đổi trực tiếp với đối tượng lừa đảo (nghi vấn ở Campuchia). Trước đó, N. đã chuyển hơn 3 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do kẻ xấu chỉ định.

Nghiêm trọng hơn, ngày 21.10, Công an phường Dĩ An tiếp nhận trình báo của em T.L.T.K (18 tuổi) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,98 tỉ đồng.

K. nhận cuộc gọi từ số lạ tự xưng cán bộ công an, nói em liên quan đến đường dây rửa tiền và yêu cầu "xác minh tài sản" để chứng minh vô tội.

Do quá hoảng sợ, K. đã mua dụng cụ về cạy két sắt gia đình lấy tiền, vàng đem bán rồi liên tục chuyển tiền cho nhóm lừa đảo.

Nhận diện thủ đoạn điều khiển từ xa

Theo Công an TP.HCM, dù hình thức thể hiện khác nhau nhưng bản chất của các vụ việc là kẻ gian không cần gặp mặt trực tiếp mà dùng không gian mạng để thao túng tâm lý, tạo áp lực sợ hãi và điều khiển hành vi của nạn nhân từ xa. Nạn nhân bị ép làm theo các mệnh lệnh bất thường, tự cô lập mình trong khách sạn hoặc chuyển giao tài sản mà không hay biết.

Công an TP.HCM cảnh báo chiêu trò bắt cóc online thao túng tâm lý nhắm vào người trẻ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thông tin giả mạo ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thực tế, các thủ đoạn này không mới nhưng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên thiếu kinh nghiệm sống, kỹ năng xử lý tình huống yếu nên rất dễ trở thành "con mồi".

Cơ quan công an không làm việc qua ứng dụng

Công an TP.HCM nhấn mạnh: Cơ quan công an tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh vô tội; không tiến hành điều tra, lấy lời khai qua các ứng dụng gọi video; không yêu cầu người dân tự cách ly, thuê khách sạn hay cắt đứt liên lạc với gia đình.

Người dân khi nhận cuộc gọi đe dọa, yêu cầu giữ bí mật, bật camera liên tục hoặc chuyển tiền "bảo lãnh", "xác minh" cần lập tức cúp máy và báo ngay cho công an nơi gần nhất.

Phụ huynh cần sát sao, trang bị kỹ năng nhận diện lừa đảo cho con em; khi thấy con có dấu hiệu lo sợ bất thường, đột ngột rời nhà hoặc phát sinh giao dịch tài chính lạ, cần can thiệp và liên hệ lực lượng chức năng kịp thời.