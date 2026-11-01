Công an TP.HCM bắt 9 người làm giấy tờ giả, thu giữ hơn 670 con dấu

Ngày 1.11, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ, tài liệu giả với quy mô đặc biệt lớn, khởi tố và bắt tạm giam 9 bị can để điều tra về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Các bị can trong đường dây làm giấy tờ giả ẢNH: CACC

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát PC03 Công an TP.HCM phát hiện nhiều trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để xin việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Xác định đây là một đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động cực kỳ tinh vi với sự phân công vai trò rõ ràng giữa các khâu làm giả, môi giới, vận chuyển và tiêu thụ, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã quyết định thành lập ban chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đối mặt với không ít thách thức khi các nghi phạm triệt để tận dụng các nền tảng công nghệ số như Facebook, Telegram, Zalo... Các đối tượng sử dụng thông tin ẩn danh, số điện thoại không chính chủ và tuyệt đối hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

Các nghi phạm cầm đầu sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc ứng dụng giao hàng công nghệ để vận chuyển. Khi trực tiếp giao dịch, những người này thường che kín mặt, liên tục thay đổi phương tiện, thời gian và lộ trình di chuyển.

Tiền mua bán được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác (được mua bán trái phép trên mạng xã hội) nhằm qua mặt cơ quan chức năng, che giấu dòng tiền và người thụ hưởng thực tế.

Thu giữ hơn 670 con dấu giả

Công an xác định nghi phạm cầm đầu trực tiếp sản xuất giấy tờ giả nói trên là Hoàng Nhật Vũ (37 tuổi, ở phường Dĩ An, TP.HCM).

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an TP.HCM, ngày 15.10, PC03 đã ra quân đồng loạt bắt giữ các nghi phạm khi những người này đang thực hiện hành vi giao nhận tài liệu giả.

Các bị can tự làm giấy tờ giả ẢNH: CACC

Khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm này, lực lượng chức năng thu giữ hơn 670 con dấu giả, cùng nhiều máy móc, thiết bị kỹ thuật cao và tang vật liên quan. Đáng chú ý, các loại giấy tờ do nhóm này sản xuất có độ tinh vi cao, mắt thường rất khó phân biệt thật - giả.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này đã tung ra thị trường hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu giả thuộc đủ mọi lĩnh vực: từ bằng tốt nghiệp các cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị cho đến giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe... Tổng số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý triệt để những cá nhân liên quan.