Liên quan vụ 'trùm siêu xe' Phan Công Khanh: Huỳnh Xuân Vấn ra đầu thú

Ngày 31.10, Công an TP.HCM cho biết, ngày 28.10, bị can Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi) từ Thái Lan về Việt Nam bằng đường hàng không và ra đầu thú tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để Vấn trở về nước đầu thú, phục vụ quá trình điều tra, giải quyết vụ án "trùm siêu xe" Phan Công Khanh.

Bị can Huỳnh Xuân Vấn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo trình bày của bị can Vấn, trong thời gian lẩn trốn tại nước ngoài, thông qua theo dõi thông tin báo chí, Vấn biết mình bị đưa ra xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan Phan Công Khanh.

Bị can Vấn cho rằng một số nội dung khai báo của những đối tượng cùng bị truy tố chưa phản ánh đúng các tình tiết liên quan đến mình. Lo sợ có thể phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc, đồng thời mong muốn trực tiếp trình bày, làm rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong vụ án, Vấn đã chủ động đề nghị được trở về Việt Nam đầu thú.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đang tiếp tục đánh giá lời khai, xác định hành vi, vai trò và trách nhiệm của từng người phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng quy định pháp luật.

Trước đó, tháng 7.2025, Khanh Supper bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Mohamach Da Pha bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Bị can Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi) bị khởi tố tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, do kinh doanh thua lỗ và cần tiền trả nợ, Phan Công Khanh, Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha bàn bạc, thống nhất dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt chiếc ô tô McLaren trị giá 7,1 tỉ đồng của bà L.N.T.H.

Ngoài ra, Khanh và Vấn bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối rằng Công ty Khanh Super đã mua 1 chiếc Brabus G800, khiến ông P. tin tưởng và đồng ý mua lại với giá 24,5 tỉ đồng. Sau khi ông P. chuyển đủ 24,5 tỉ đồng, Khanh không giao xe như cam kết mà tìm cách né tránh, đồng thời sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân. Đến khi biết Khanh bị bắt, ông P. mới phát hiện mình bị chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Mohamach Da Pha mượn của anh L.T.S 1 ô tô BMW-7 Series trị giá 8,7 tỉ đồng để sử dụng. Sau đó, Pha tự ý mang chiếc xe đi cầm cố, lấy 1 tỉ đồng đưa cho Huỳnh Xuân Vấn, đồng thời tiếp tục nói dối anh S. rằng chiếc xe vẫn đang được mình sử dụng.

Tháng 9.2026, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử sơ thẩm, tiếp tục trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Phan Công Khanh và đồng phạm.

Công an TP.HCM khuyến cáo: việc bỏ trốn, kể cả ra nước ngoài, không loại trừ trách nhiệm hình sự. Công an TP.HCM kêu gọi những người đang bị truy nã sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác làm rõ vụ án và tự nguyện khắc phục hậu quả để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo khoản 2 điều 51 bộ luật Hình sự, khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể xem xét đầu thú là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; việc áp dụng được đánh giá trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Gia đình, người thân và những người biết thông tin về người đang bị truy nã cần tích cực vận động họ ra đầu thú; liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn. Người đang ở nước ngoài có thể liên hệ cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại hoặc cơ quan công an đang thụ lý vụ án để được hướng dẫn việc trở về nước đầu thú theo quy định.

Công an TP.HCM cho biết, chủ động ra đầu thú, hợp tác với cơ quan chức năng là cơ hội để người đang bị truy nã trình bày trung thực sự việc, thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng, đồng thời được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.