Công an TP.HCM đề nghị truy tố vắng mặt Giám đốc công ty tư vấn định cư

Ngày 29.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can trong đường dây làm giả hồ sơ lao động để đưa người trốn đi Canada. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đồng thời phát thông báo truy nã, đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt đối với 2 bị can chủ mưu đang bỏ trốn.

Đoàn Mộng Vân bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đề nghị truy tố ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Phù phép hồ sơ "lao động tay nghề" giả tinh vi

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 4.2022, anh L.P.N có nhu cầu định cư tại Canada nên đã liên hệ với Nguyễn Tuấn Nam - nhân viên Công ty 12091178 Canada Inc O/A SGG Consulting Group (gọi tắt là Công ty SGG). Nam đã giới thiệu anh N. gặp Nghiêm Minh Đạo (39 tuổi, ở TP.Hà Nội, là Giám đốc Công ty SGG).

Ngày 10.11.2022, anh N. ký hợp đồng tư vấn với Công ty SGG để đi Canada theo diện lao động có tay nghề với chi phí gần 1,3 tỉ đồng. Chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 11.2022 đến tháng 3.2024, anh N. đã 4 lần chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Nghiêm Minh Đạo hơn 1 tỉ đồng.

Do anh N. thực tế không có tay nghề phù hợp với vị trí tuyển dụng (giám sát nhà hàng), Nghiêm Minh Đạo đã chỉ đạo nhân viên tìm cách "phù phép" hồ sơ. Thông qua Nguyễn Thị Vi Vân, nhóm này liên hệ với Đoàn Mộng Vân (hiện đang ở Canada, có quan hệ họ hàng với chủ quán bún bò huế ở quận 5 cũ). Mộng Vân đồng ý tạo khống hồ sơ xác nhận anh N. làm giám sát tại quán với giá 100 triệu đồng.

Để qua mắt cơ quan chức năng, đường dây này dựng lên một kịch bản tinh vi gồm: hợp đồng lao động giả, giấy xác nhận thời gian làm việc và bảng lương khống từ tháng 12.2022 đến tháng 10.2023. Dòng tiền trả lương hằng tháng cũng được hợp thức hóa qua một vòng chuyển khoản khép kín giữa các đối tượng. Sau đó, Mộng Vân nhờ Đỗ Hữu Lộc ký xác nhận với chức vụ Phó giám đốc quán, Vi Vân đóng dấu rồi chuyển cho Đạo dịch sang tiếng Anh để đưa vào hồ sơ xin thị thực.

Bị từ chối nhập cảnh ngay khi đặt chân đến Canada

Ngày 4.3.2024, với bộ hồ sơ giả mạo do nhóm Đạo tạo lập, anh N. đã được phía Canada cấp visa lao động. Ngày 4.5.2024, anh N. sử dụng hộ chiếu, visa và hồ sơ trên xuất cảnh từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đi Vancouver (Canada).

Tuy nhiên, ngay khi vừa đặt chân đến cửa khẩu nước bạn, anh N. đã bị cơ quan chức năng Canada phát hiện, từ chối nhập cảnh và buộc quay về Việt Nam. Ngày 7.5.2024, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiếp nhận vụ việc và sau đó bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ án “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, ngày 28.9.2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ban hành bản kết luận điều tra số 124/BKL-ANĐT-Đ3, đề nghị truy tố các bị can trước pháp luật. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt đối với 2 bị can đang bỏ trốn, gồm Nghiêm Minh Đạo và Đoàn Mộng Vân.