Cà Mau: Khởi tố 3 bị can tổ chức cho nhiều người trốn đi nước ngoài

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
01/01/2026 15:12 GMT+7

Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố 3 bị can cùng ngụ ở tỉnh này để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Ngày 1.1.2026, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa triển khai quyết định khởi tố bị can đối với Trương Thị Kim Tiên (40 tuổi) và Nguyễn Thị Ái My (29 tuổi, cùng ngụ xã Định Thành, Cà Mau) và Dương Văn Nam (45 tuổi, ngụ xã Gành Hào, Cà Mau) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Cà Mau: Khởi tố 3 bị can tổ chức cho nhiều người trốn đi nước ngoài- Ảnh 1.

Công an triển khai quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ái My

ẢNH: CTV

Theo cơ quan công an, trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện một số nghi can có hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài nên chuyển nguồn tin về tội phạm đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra xác định, năm 2024, Trương Thị Kim Tiên được một người đang sinh sống tại Hàn Quốc (người Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc) tổ chức cho xuất cảnh sang đảo Jeju (Hàn Quốc) bằng hình thức du lịch, miễn thị thực nhưng mục đích để lao động lâu dài.

Cà Mau: Khởi tố 3 bị can tổ chức cho nhiều người trốn đi nước ngoài- Ảnh 2.

Công an triển khai quyết định khởi tố bị can đối với Trương Thị Kim Tiên

ẢNH: CTV

Trong thời gian lao động tại Hàn Quốc, Tiên có thu nhập từ 1 – 2 triệu đồng/ngày. Nhận thấy việc xuất cảnh đi lao động tương đối dễ dàng, Tiên nhờ My (đang sinh sống tại Việt Nam và là cháu của Tiên) nhận tiền, giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh lao động.

Sau đó, My gửi hồ sơ cho Tiên để tổ chức cho khoảng 25 người (chủ yếu ngụ ở tỉnh Cà Mau), xuất cảnh sang đảo Jeju bằng hình thức du lịch (mục đích là ở lại lao động trái phép), với chi phí từ 100 - 160 triệu đồng/người để thu lợi bất chính.

Dương Văn Nam do tin lời của Tiên và My, mong muốn giúp người thân xuất cảnh lao động để có thu nhập cao nên đã trực tiếp cung cấp giấy tờ tùy thân của người thân và tiền cho My, Tiên.

Vụ tổ chức cho nhiều người trốn đi nước ngoài để thu lợi bất chính đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

