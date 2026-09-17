Tòa lần thứ 2 trả hồ sơ vụ ‘trùm siêu xe’ Phan Công Khanh

Sáng 17.9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Phan Công Khanh (tên gọi khác là Khanh Supper, 32 tuổi), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, đang bị truy nã) và Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Sau một buổi làm việc, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Đây là lần thứ 2 tòa trả hồ sơ liên quan vụ án này.

Phan Công Khanh khai gì tại tòa?

Tại tòa, Phan Công Khanh thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" là đúng người, đúng tội và không oan sai.

Khanh khai Công ty Khanh Super có trụ sở tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cũ, do bị cáo đại diện theo pháp luật. Công ty do Khanh và Huỳnh Xuân Vấn mỗi người góp 50% vốn. Mohamach Da Pha được xác định là cộng tác viên của công ty, không hưởng lương.

Bị cáo Phan Công Khanh (áo trắng) và Mohamach Da Pha tại phiên tòa sáng 17.9 ẢNH: THẢO NHÂN

Theo Khanh, do kinh doanh thua lỗ, cần tiền trả nợ nên bị cáo cùng Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha bàn bạc, dùng thủ đoạn gian dối để mượn hoặc nhận bán giúp siêu xe McLaren 650S Spider của bà L.N.T.H (ngụ quận 7 cũ). Chiếc xe được định giá hơn 7,1 tỉ đồng.

Khanh khai trước đó bà H. gửi chiếc xe cho bị cáo để bán. Khanh đưa xe về trưng bày, giới thiệu bán tại cửa hàng. Sau đó, bị cáo cùng Vấn bàn bạc việc mang xe đi cầm cố để lấy tiền.

Theo lời khai của Khanh, 2 người đã trao đổi, gọi điện cho bà H. và tìm cách lấy bản chính giấy tờ chiếc xe. Sau khi nhận được giấy tờ, Khanh đưa cho Vấn để người này thực hiện việc cầm cố.

Chiếc xe được cầm cố lần đầu với số tiền 2 tỉ đồng. Khanh khai không biết Vấn cầm xe cho ai. Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ án, người nhận cầm cố là ông Đ.M.H, số tiền thực nhận 1,96 tỉ đồng.

Khanh khẳng định mình không trực tiếp nhận số tiền này. Bị cáo khai Mohamach Da Pha cũng không đưa tiền cho mình mà số tiền được chuyển để Vấn thực hiện các công việc.

Sau đó, chiếc xe tiếp tục được cầm cố thêm khoảng 1 tỉ đồng, nâng tổng số tiền vay lên khoảng 3 tỉ đồng. Khanh cho biết đã trả lại 2 tỉ đồng cho ông H. và không có ý kiến gì về việc này, đồng thời cho rằng đây là khoản tiền bị cáo tự nguyện trả.

Tòa hỏi về khoản tiền liên quan đến chiếc McLaren, Pha khai ông Đ.M.H chuyển 1,96 tỉ đồng vào tài khoản của mình. Sau đó, Pha chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản do Khanh chỉ định.

Pha khai khoản tiền cầm cố được thỏa thuận với lãi suất ban đầu 3%/tháng, sau đó giảm còn 2%/tháng. Ở lần tiếp theo, số tiền gần 1 tỉ đồng được chuyển vào tài khoản của Vấn, qua 2 lần.

Vẻ ngoài khác lạ của 'trùm siêu xe' Phan Công Khanh ngày hầu tòa

Phan Công Khanh khai không biết Vấn bán chiếc Brabus G800 24,5 tỉ

Liên quan chiếc Brabus G800 của ông P., cáo trạng xác định Khanh và Vấn đưa ra thông tin Công ty Khanh Super đã mua chiếc xe này, khiến ông P. tin tưởng và đồng ý mua lại với giá 24,5 tỉ đồng.

Tại tòa, Khanh khai ban đầu mượn của L.H.P 2 chiếc ô tô để trưng bày tại cửa hàng trong khoảng 5 ngày, nhân dịp khai trương. Sau đó, bị cáo đã trả lại 1 chiếc.

Khi hết thời gian trưng bày, Khanh khai Huỳnh Xuân Vấn bàn bạc với mình về việc bán chiếc Brabus G800 để lấy tiền trả nợ.

Theo Khanh, chiếc xe được mượn để bán cho ông H.P với giá 24,5 tỉ đồng và 2 bên có lập giấy tờ viết tay. Tuy nhiên, bị cáo khai "không biết việc mua bán do Vấn thực hiện".

Tòa hỏi về số tiền bán chiếc xe, Khanh cho biết không biết số tiền hiện ở đâu và ai đang giữ. Bị cáo cũng khẳng định chiếc xe này không liên quan đến Mohamach Da Pha.

Khi được hỏi về cáo buộc đối với mình, Khanh cho rằng bản thân không oan. Về giá trị định giá chiếc Brabus G800, bị cáo cho biết không có ý kiến.

Đối với Mohamach Da Pha, bị cáo này khai từng bị truy tố về 2 tội danh, nhưng sau khi TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung, cáo trạng mới chỉ truy tố 1 tội là "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 điều 175 bộ luật Hình sự.

Riêng về chiếc McLaren, Pha khai không bàn bạc với Khanh và Vấn về việc chiếm đoạt chiếc xe của bà H. Tuy nhiên, Pha thừa nhận có nhận tiền do ông Đ.M.H chuyển vào tài khoản, sau đó chuyển toàn bộ số tiền theo chỉ định của Khanh.

Hé lộ nội dung cuộc gọi giữa Huỳnh Xuân Vấn và mẹ

Trong quá trình xét hỏi, HĐXX thông báo đã nhận được đơn của mẹ bị cáo Vấn.

Theo nội dung đơn, mẹ bị cáo cho biết con trai có gọi điện cho bà nhưng giấu số điện thoại.

Đối với chiếc xe McLaren trị giá 7,1 tỉ đồng của bà L.N.T.H, bị cáo Vấn thừa nhận hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như cáo trạng quy kết.

Riêng chiếc Brabus G800 của ông P., bị cáo Vấn đồng ý với cáo buộc nhưng không đồng ý với số tiền chiếm đoạt 24,5 tỉ đồng. Bị cáo đồng thời bày tỏ sự ân hận về hành vi phạm tội. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Vấn cho rằng mình là đồng sở hữu Công ty Khanh Super nên sẽ có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại trong vụ án.

Ngoài ra, trong đơn, bị cáo Vấn còn trình bày một số nội dung liên quan đến các giao dịch dân sự khác.

Qua quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trước khi vướng vòng lao lý, Phan Công Khanh nổi tiếng với bộ sưu tập siêu xe đắt tiền ẢNH: THẢO NHÂN