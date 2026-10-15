Giải cứu nam sinh viên bị bắt cóc online, yêu cầu gia đình chuyển 1,2 tỉ đồng

Ngày 15.10, Công an phường Bà Rịa (TP.HCM) cho biết đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo bằng hình thức bắt cóc online nhắm vào một nam sinh viên Trường đại học Dầu khí Việt Nam. Công an phường Bà Rịa cũng đã giải cứu nạn nhân an toàn và bảo vệ nguyên vẹn số tiền 1,2 tỉ đồng cho gia đình nam sinh viên.

Nam sinh viên làm việc với Công an phường Bà Rịa ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG BÀ RỊA

Theo thông tin ban đầu, chiều 13.10, Công an phường Bà Rịa tiếp nhận tin báo từ Trường đại học Dầu khí Việt Nam về việc nam sinh viên T.A (18 tuổi) rời ký túc xá từ sáng 12.10, trong tình trạng lo lắng, nhiều lần liên hệ hối thúc gia đình chuyển gấp 1,2 tỉ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 30 phút sau, Công an phường Bà Rịa đã xác định chính xác vị trí em T.A. đang ở và nhanh chóng tiếp cận hiện trường, giải tỏa tâm lý cho nạn nhân.

Làm việc với cơ quan công an, T.A cho biết sáng 12.10, em có nghe điện thoại từ số lạ. Trong lúc nói chuyện, nhóm người này tự xưng là cán bộ cơ quan điều tra, nói T.A có liên quan đến một đường dây rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng.

Qua điện thoại, nhóm người này ép T.A đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bà Rịa, yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật, cắt đứt liên lạc với gia đình và kết nối ứng dụng Zoom để giám sát 24/24.

Nhóm người này yêu cầu T.A liên lạc với gia đình mình buộc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định.

Ngoài ra, để tạo lòng tin, các đối tượng còn làm giả giấy báo trúng tuyển chương trình liên kết đào tạo giữa Trường đại học Dầu khí Việt Nam và Học viện Mỏ - Công nghệ New Mexico (Mỹ), nhằm ép nạn nhân dùng lý do "chứng minh tài chính du học" để thuyết phục gia đình chuyển tiền.