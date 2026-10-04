Ngày 4.10, Công an phường Linh Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang khẩn trương lập hồ sơ, điều tra vụ lừa đảo "bắt cóc online" vừa xảy ra trên địa bàn.

Công an TP.HCM cứu nam sinh viên sập bẫy lừa đảo "bắt cóc online", tống tiền 800 triệu đồng ẢNH: CTV

Nạn nhân được xác định là V.H.N (19 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình), hiện là sinh viên năm 2 của một trường đại học tại TP.HCM.

Trước đó, tối 2.10, ngay sau khi tiếp nhận tin báo khẩn từ gia đình nạn nhân, lực lượng công an lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét. Tổ công tác nhanh chóng xác định vị trí và tiếp cận N. khi nam sinh này đang ở một mình tại một phòng khách sạn trên đường số 6 (phường Linh Xuân), sau đó đưa về trụ sở công an để làm rõ, bảo đảm an toàn.

Làm việc với công an, N. cho biết trước đó nhận được cuộc gọi từ kẻ tự xưng là cán bộ Công an thành phố Hà Nội. Người này đe dọa, thông báo N. dính líu đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, đồng thời yêu cầu tải ứng dụng Zoom để làm việc trực tuyến và nộp tiền "chứng minh thu nhập".

Quá hoảng loạn và sợ hãi, N. đã đi cầm cố xe máy, máy tính cá nhân và vay thêm qua các ứng dụng tài chính với tổng số tiền 95 triệu đồng. Sau đó, nạn nhân chuyển hơn 90 triệu đồng vào 2 số tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm tội phạm tiếp tục thao túng, ép N. đến thuê phòng tại khách sạn nói trên, tự khóa trái cửa, cắt đứt toàn bộ liên lạc với người thân, bạn bè.

Tại đây, chúng buộc N. nhắn tin, gọi điện về cho gia đình, dựng chuyện nhận được suất học bổng du học tại Trường đại học San Jose State (Mỹ) để yêu cầu chuyển gấp 800 triệu đồng "chứng minh tài chính".

Bị thúc ép liên tục qua điện thoại, người nhà N. nhận thấy dấu hiệu bất thường nên không chuyển tiền mà lập tức trình báo cơ quan công an, qua đó giúp lực lượng chức năng kịp thời giải cứu nạn nhân và ngăn chặn vụ tống tiền.

Công an TP.HCM khuyến cáo, cơ quan công an và các cơ quan tố tụng tuyệt đối không làm việc qua điện thoại, mạng xã hội hay các ứng dụng họp trực tuyến; đồng thời không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để "chứng minh tài chính" hay phục vụ điều tra.

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, nghi vấn lừa đảo, người dân cần giữ bình tĩnh và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.