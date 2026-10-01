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    Thời sự

    Dùng chiêu 'hàng sỉ, hàng thanh lý' dụ góp vốn, lừa đảo hơn 15,4 tỉ đồng

    Huy Đạt
    Huy Đạt
    Lấy hình ảnh hàng hóa trên mạng, người phụ nữ ở Đà Nẵng dựng chuyện góp vốn mua bán hàng để dụ 'con mồi' chuyển tiền, lừa đảo chiếm đoạt hơn 15,4 tỉ đồng.

    Ngày 1.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh (36 tuổi, ở phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

    Nữ 9X dùng chiêu 'hàng sỉ, hàng thanh lý' dụ góp vốn, lừa đảo hơn 15,4 tỉ đồng- Ảnh 1.

    Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh

    ẢNH: CTV

    Theo kết quả điều tra bước đầu, từ tháng 7.2025, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Hạnh đưa ra thông tin gian dối về thông tin, hình ảnh và cho biết bản thân đang sở hữu các lô hàng sỉ, hàng thanh lý, hàng gia dụng, điện máy, quần áo... cần góp vốn để mua bán, sang tay nhằm hưởng lợi nhuận cao.

    Để tạo lòng tin, Hạnh sử dụng hình ảnh, video hàng hóa lấy từ các hội nhóm trên mạng xã hội, sau đó tự đưa ra giá trị từng lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn để kêu gọi người khác góp vốn.

    Sau khi nhận tiền, Hạnh dùng một phần để trả gốc và lợi nhuận cho những người góp vốn trước. Việc này giúp Hạnh tạo lòng tin, tiếp tục huy động số tiền lớn hơn từ những người góp vốn.

    Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, thực tế Hạnh không thực hiện việc kinh doanh các lô hàng như thông tin đã đưa ra. Số tiền nhận được, Hạnh sử dụng để trả nợ, đóng biêu, chi tiêu cá nhân và trả cho những người góp vốn trước.

    Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định Hạnh đã lừa đảo chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 15,4 tỉ đồng.

    Sau thời gian củng cố hồ sơ, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

    Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị cá nhân, tổ chức nào đã chuyển tiền, góp vốn cho Trần Thị Mỹ Hạnh với phương thức, thủ đoạn tương tự, sớm liên hệ cơ quan điều tra (tại 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để giải quyết theo quy định pháp luật.

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