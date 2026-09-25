Vụ án GFDI: Hơn 2.407 tỉ đồng sẽ được thu hồi và bồi thường ra sao?

Thu hồi tài sản, dòng tiền liên quan đến GFDI để bồi thường

Trong bản án về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI) mà TAND thành phố Đà Nẵng công bố tối 24.9 (Thanh Niên đã thông tin), HĐXX xác định các bị cáo phải liên đới bồi thường cho 7.018 bị hại với tổng số tiền hơn 2.407 tỉ đồng. Đây là khoản tiền đặc biệt lớn so với số tài sản đã được các cơ quan tố tụng thu giữ, kê biên trong quá trình điều tra, xét xử.

5 bị cáo trong vụ án GFDI cùng lĩnh án chung thân ẢNH: HUY ĐẠT

Theo phán quyết của HĐXX, căn cứ vai trò và mức độ lỗi của từng bị cáo, nghĩa vụ bồi thường được phân chia. Trong đó, bị cáo Nguyễn Quang Hoàng chịu trách nhiệm 90%, 4 bị cáo còn lại mỗi người chịu 2,5%.

Tính theo tổng số tiền phải bồi thường, phần trách nhiệm của Nguyễn Quang Hoàng tương ứng khoảng 2.167 tỉ đồng; các bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà, Trần Thị Kiều Trang mỗi người chịu khoảng 60,2 tỉ đồng.

Theo HĐXX, các bị cáo phải thực hiện nghĩa vụ dân sự theo bản án; tài sản, tiền được xác định có liên quan sẽ tiếp tục được xử lý để bảo đảm quyền lợi của những người bị hại.

Đại diện Viện kiểm sát công bố quan điểm luận tội tại phiên tòa ẢNH: HUY ĐẠT

Một nội dung đáng chú ý trong phán quyết tại phiên tòa là việc HĐXX yêu cầu 433 khách hàng, nhà đầu tư đã nhận số tiền "sinh lời" vượt quá số tiền đầu tư ban đầu vào Công ty GFDI phải nộp lại tổng cộng 70,128 tỉ đồng.

Đây là khoản tiền được xác định là phần tiền mà những khách hàng này đã nhận vượt số tiền đầu tư ban đầu và được thu hồi để bảo đảm thi hành án.

Cùng với đó, HĐXX yêu cầu 1.140 nhân viên từng nhận tiền lương kinh doanh, hoa hồng từ hoạt động huy động vốn phải nộp lại hơn 467 tỉ đồng để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án.

Phiên tòa vụ GFDI được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu ẢNH: HUY ĐẠT

Theo HĐXX, việc thu hồi các khoản tiền này nhằm tạo nguồn để thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại theo bản án.

Ngoài các khoản trên, HĐXX còn quyết định xử lý các khoản tiền đặt cọc thuê trụ sở, tiền góp vốn, cho vay và các khoản đầu tư của Công ty GFDI tại các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tiền thu hồi sẽ được dùng để trả cho hàng nghìn bị hại như thế nào?

Để bảo đảm thi hành án, HĐXX quyết định tiếp tục tạm giữ, kê biên, phong tỏa nhiều bất động sản, phương tiện, tài sản và tiền liên quan đến các bị cáo, gia đình bị cáo cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan đến dòng tiền của Công ty GFDI.

Theo hồ sơ vụ án, cơ quan chức năng đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản của vợ chồng bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Kiều Trang. Trong đó có các thửa đất tại phường An Hải, phường Ngũ Hành Sơn, khu đô thị ven sông Hòa Xuân, Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng, xã Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng), tại tỉnh Quảng Trị và một số tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng.

Các phương tiện bị tạm giữ gồm Chevrolet Cruze, Honda Civic, BMW X3, Ford Ranger, Lexus LX570 cùng một số mô tô như BMW C400 GT, Honda PCX.

Ngoài ra, tài sản của các bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh và Tô Hồng Trà cũng bị kê biên, phong tỏa để phục vụ thi hành án.

Theo thông tin tại phiên tòa, số tài sản đất và ô tô được kê biên có giá trị khoảng 100 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng cũng phong tỏa hơn 1,3 tỉ đồng trong các tài khoản liên quan. Số tiền các bị cáo đã giao nộp tổng cộng hơn 708 triệu đồng.

HĐXX cũng tuyên vô hiệu một số hợp đồng giao dịch tài sản liên quan đến bị cáo Trần Thị Kiều Trang (vợ bị cáo Nguyễn Quang Hoàng), đồng thời yêu cầu hoàn trả các khoản tiền nhằm bảo đảm thi hành án.

Bị cáo Trần Thị Kiều Trang (vợ bị cáo Nguyễn Quang Hoàng) tại tòa

ẢNH: HUY ĐẠT

Điểm đáng chú ý là giá trị tài sản kê biên, thu hồi hiện nay thấp hơn rất nhiều so với tổng số tiền hơn 2.407 tỉ đồng phải bồi thường. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Quang Hoàng cũng thừa nhận chưa có phương án khắc phục toàn bộ hậu quả, do số tiền quá lớn.

Theo HĐXX, việc xử lý, bán đấu giá tài sản, thu tiền và phân phối tiền để thi hành án sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Do đó, số tiền mỗi bị hại thực tế được nhận sẽ phụ thuộc vào kết quả thu hồi từ tài sản đã kê biên, phong tỏa, tiền và tài sản của các bị cáo, cùng các khoản tiền khác mà bản án buộc cá nhân, tổ chức liên quan phải nộp lại.

Toàn bộ số tiền thu hồi được sẽ được xử lý theo trình tự thi hành án, nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại và các nghĩa vụ khác theo bản án.