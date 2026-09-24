Phiên tòa xét xử vụ GFDI: 7.108 bị hại được triệu tập, rất nhiều người vắng mặt

Sáng 24.9, TAND thành phố Đà Nẵng khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt Công ty GFDI). Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Trần Minh Long, Phó chánh tòa Hình sự yêu cầu các điểm cầu tại Nhà hát Trưng Vương và Cung thể thao Tiên Sơn báo cáo số lượng người có mặt.

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng tại phiên tòa ẢNH: HUY ĐẠT

Tại Cung thể thao Tiên Sơn, nơi triệu tập 7.108 bị hại, thời điểm khai mạc chỉ có hơn 100 người có mặt. HĐXX cho biết, trước phiên tòa đã nhận hàng trăm đơn đề nghị xét xử vắng mặt của những người được triệu tập tại 2 điểm cầu.

Tại Nhà hát Trưng Vương, tòa triệu tập tổng cộng 1.571 người, trong đó, có 433 khách hàng. Đây là những người đã nhận số tiền lợi nhuận cao hơn số tiền đầu tư trước đó. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng trước đó yêu cầu truy thu khoản tiền những khách hàng này đã nhận.

Số người liên quan còn lại là 1.138 người gồm những người liên quan và nhân viên công ty. Tuy nhiên, thời điểm khai mạc phiên tòa, HĐXX ghi nhận chỉ có 50 người tham dự.

Thời điểm khai mạc phiên tòa, nhiều bị hại được triệu tập nhưng vắng mặt. Đến phiên xét hỏi, số lượng bị hại đến dự có 215 người ẢNH: HUY ĐẠT

Sau khi xem xét, HĐXX cho rằng việc nhiều người vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên quyết định tiếp tục phiên tòa theo quy định.

Theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Đà Nẵng, Công ty GFDI được thành lập năm 2018, do Nguyễn Quang Hoàng (40 tuổi, ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) làm tổng giám đốc, người đại diện pháp luật, chủ tịch hội đồng thành viên và chủ sở hữu. Công ty đăng ký vốn điều lệ 80 tỉ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư.

Từ tháng 5.2018 đến tháng 11.2024, GFDI huy động vốn thông qua các "Hợp đồng vay tài sản" với khách hàng tại thành phố Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành.

Theo cáo trạng, để thu hút người gửi tiền, nhân viên GFDI tư vấn rằng, tiền sẽ được sử dụng đầu tư vào các dự án có khả năng sinh lời. Công ty đồng thời đưa ra mức lãi suất cao, từ 1,5% đến 3,5%/tháng tùy kỳ hạn.

Tuy nhiên, cáo trạng xác định Hoàng không sử dụng toàn bộ tiền huy động theo nội dung đã giới thiệu. Dòng tiền được sử dụng cho nhiều mục đích, trong đó có đầu tư chứng khoán quốc tế, thanh toán gốc, lãi các hợp đồng đến hạn, trả lương, hoa hồng, chi phí vận hành và đầu tư các dự án.

Đại diện Viện KSND thành phố Đà Nẵng công bố cáo trạng tại phiên tòa ẢNH: HUY ĐẠT

Theo cáo trạng, khi các dự án không tạo ra lợi nhuận đủ bù đắp chi phí, GFDI tiếp tục huy động tiền và thực hiện đáo hạn, tất toán cho khách hàng. Cáo trạng xác định dòng tiền của khách hàng đến sau được sử dụng để thanh toán cho khách hàng đến trước.

Đến khoảng tháng 8.2023, GFDI mất khả năng tài chính. Dù vậy, theo cáo trạng, Hoàng vẫn chỉ đạo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để thuyết phục khách hàng gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới. Đến tháng 11.2024, nguồn quỹ GFDI cạn kiệt, công ty mất khả năng chi trả.

Cáo trạng xác định Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt tài sản của 7.108 bị hại, tổng số tiền hơn 2.407 tỉ đồng.

Phiên tòa xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty GFDI ẢNH: HUY ĐẠT

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Vợ bị cáo Nguyễn Quang Hoàng khai "cả 2 độc lập về tài chính"

Ngoài Nguyễn Quang Hoàng, 4 bị cáo còn lại, gồm: Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi), Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi), Tô Hồng Trà (35 tuổi) và Trần Thị Kiều Trang (40 tuổi, cùng ở thành phố Đà Nẵng). Trang là vợ của Nguyễn Quang Hoàng, Trần Thị Mỹ Hạnh là em vợ của Hoàng.

Cả 5 bị cáo đều bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo điểm a khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty GFDI ẢNH: HUY ĐẠT

Cáo trạng xác định 1.140 nhân viên của Công ty GFDI được hưởng tiền "lương kinh doanh" theo kết quả huy động vốn, tổng cộng hơn 467,7 tỉ đồng. Viện kiểm sát đề nghị thu hồi khoản tiền này để phục vụ khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, 433 khách hàng được xác định đã nhận tiền lãi cao hơn số tiền đầu tư, với phần chênh lệch hơn 70,1 tỉ đồng. Cáo trạng đề nghị những người này nộp lại khoản chênh lệch để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án.

Tại phần xét hỏi, HĐXX hỏi bị cáo Nguyễn Quang Hoàng về vốn điều lệ của Công ty GFDI. Theo cáo trạng, GFDI đăng ký vốn điều lệ 80 tỉ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư. HĐXX hỏi công ty có thực tế số vốn điều lệ 80 tỉ đồng này hay không? Bị cáo Hoàng trả lời: "Không".

HĐXX tiếp tục đặt vấn đề, thời điểm năm 2023, GFDI đã mất khả năng chi trả nhưng Hoàng vẫn thành lập thêm nhiều chi nhánh tại các tỉnh, thành để tiếp tục huy động tiền. Trước câu hỏi vì sao công ty đã mất khả năng chi trả nhưng vẫn mở rộng quy mô, bị cáo Hoàng cho rằng việc thành lập thêm chi nhánh nhằm tiếp tục huy động tiền để "vớt vát", "cứu" công ty.

Vợ chồng Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Kiều Trang tại phiên xét hỏi ẢNH: HUY ĐẠT

Đối với bị cáo Trần Thị Kiều Trang, HĐXX hỏi về một số tài sản đứng tên chung vợ chồng, gồm ô tô hạng sang, bất động sản đang bị kê biên để phục vụ điều tra, xét xử. Bị cáo Trang cho rằng, dù là vợ chồng nhưng 2 người "độc lập" về tài chính. Đối với những tài sản 2 vợ chồng cùng đứng tên, Trang khai không biết dòng tiền liên quan đến việc hình thành các tài sản này.

Theo bị cáo Trang, khi chồng yêu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy tờ đất hoặc đứng tên tài sản thì bị cáo thực hiện nhưng không có sự bàn bạc và không biết về nguồn tiền.

Đến 11 giờ 15 ngày 24.9, HĐXX thông báo hết giờ làm việc buổi sáng và tạm dừng phiên tòa. Phần xét xử sẽ tiếp tục vào lúc 14 giờ cùng ngày (24.9).