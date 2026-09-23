Phiên tòa GFDI quy mô hơn 8.700 người xét xử ở 3 điểm cầu

Cấp mã QR cho mỗi bị hại, người liên quan

Ngày 23.9, TAND TP.Đà Nẵng cho biết phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI được tổ chức sáng 24.9 với 3 điểm cầu gồm: điểm trực tiếp (trung tâm) ở trụ sở TAND thành phố Đà Nẵng, 2 điểm cầu trực tuyến tại Cung thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường) và Nhà hát Trưng Vương (phường Hải Châu).

Phiên tòa vụ GFDI được tổ chức tại 3 điểm cầu ở Đà Nẵng, trong đó có điểm cầu Cung thể thao Tiên Sơn với hàng nghìn bị hại được triệu tập ẢNH: CTV

Việc tổ chức xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 địa điểm nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch của hoạt động xét xử, đồng thời tạo điều kiện để số lượng lớn bị hại, đương sự và người tham gia tố tụng có thể tham dự, tiếp cận quá trình xét xử.

Tại điểm cầu Nhà hát Trưng Vương sẽ có hơn 1.500 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập ẢNH: CTV

Chánh án TAND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Chí Công cho biết, công tác chuẩn bị phiên tòa đã được triển khai trong nhiều tuần, với sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị.

Trước đó, phiên tòa được ấn định mở từ ngày 21.8 và dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Tuy nhiên, TAND thành phố Đà Nẵng sau đó thay đổi thời gian xét xử để có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

Chánh án TAND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Chí Công (hàng trước, thứ 2 từ phải sang) cùng các lực lượng kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị tại Cung thể thao Tiên Sơn ẢNH: CTV

Đáng chú ý, do vụ án có số lượng lớn người tham gia tố tụng và sử dụng nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử cho nên yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, đường truyền và công tác vận hành được đặt ra rất cao.

Tại 2 điểm cầu Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương, mỗi bị hại, người liên quan được cấp một mã QR. Khi đến khu vực xét xử, mã QR được quét tại các cửa an ninh để kiểm tra thông tin, đồng thời cập nhật danh sách người có mặt.

Cách làm này được kỳ vọng giúp việc kiểm soát lượng người tham gia tố tụng lớn được nhanh chóng, hạn chế ùn tắc và nhầm lẫn.

Mỗi bị hại, người liên quan được cấp mã QR để kiểm tra thông tin tại điểm cầu ẢNH: CTV

Xét hỏi theo từng nhóm, đăng ký phát biểu qua thư ký tòa

Theo TAND thành phố Đà Nẵng, để điều hành phiên tòa tại 3 địa điểm, Hội đồng xét xử và chủ tọa đã khảo sát địa điểm, xây dựng sơ đồ bố trí những người tham gia tố tụng, kiểm tra kết nối và chuẩn bị phương án điều hành.

Việc xét hỏi được xây dựng theo từng nhóm, từng điểm cầu. Người tham gia phiên tòa có nhu cầu phát biểu sẽ đăng ký với thư ký để được cấp quyền sử dụng micro.

Hệ thống âm thanh, màn hình và các thiết bị liên quan tại điểm cầu Nhà hát Trưng Vương sẵn sàng phục vụ phiên tòa GFDI; lực lượng công an túc trực đảm bảo an ninh trật tự, PCCC ẢNH: CTV

Tại mỗi điểm cầu đều có tổ công tác do lãnh đạo TAND thành phố Đà Nẵng phụ trách, phối hợp với đại diện Viện kiểm sát, ngành y tế và các đơn vị liên quan.

Các khâu từ kiểm tra căn cước công dân, hướng dẫn chỗ ngồi, tiếp nhận tài liệu đến điều phối micro, vận hành hệ thống trực tuyến, ghi âm, ghi hình đều được phân công cụ thể.

Theo phương án tổ chức, điểm cầu trung tâm tại TAND thành phố Đà Nẵng là nơi Hội đồng xét xử trực tiếp điều hành phiên tòa. Hai điểm cầu còn lại được kết nối để những người tham gia tố tụng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo sự điều hành của chủ tọa.

Một trong những yêu cầu quan trọng của phiên tòa là bảo đảm hệ thống trực tuyến hoạt động ổn định trong suốt quá trình xét xử.

Lực lượng kỹ thuật kiểm tra hệ thống kết nối phục vụ phiên tòa có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng ẢNH: CTV

Trước ngày phiên tòa diễn ra, bộ phận công nghệ thông tin đã khảo sát các địa điểm, lắp đặt và kiểm tra máy chủ, camera, micro, màn hình, hệ thống ghi âm, ghi hình; đồng thời chạy thử toàn bộ hệ thống. Trong thời gian xét xử, lực lượng kỹ thuật được bố trí trực 100%, theo dõi chất lượng hình ảnh, âm thanh và xử lý sự cố nếu phát sinh.

Mỗi điểm cầu được bố trí 2 đường truyền độc lập, gồm đường truyền số liệu chuyên dùng và đường truyền Internet FTTH (đường truyền internet bằng cáp quang kéo đến tận địa điểm sử dụng). Sở KHCN cùng Trung tâm Chuyển đổi số và công nghệ chiến lược Đà Nẵng phối hợp hỗ trợ thiết bị, nhân lực cho 2 điểm cầu Cung thể thao Tiên Sơn, Nhà hát Trưng Vương.

Hai đường truyền độc lập được bố trí tại mỗi điểm cầu để bảo đảm kết nối ổn định ẢNH: CTV

Chánh án Nguyễn Chí Công cho biết thêm, phiên tòa lần này sử dụng nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử được trình chiếu trên các thiết bị điện tử. Vì vậy, yêu cầu đối với hạ tầng kỹ thuật, đường truyền và công tác vận hành rất cao.

26 thành viên tổ giúp việc, nhiều lực lượng cùng tham gia phiên tòa

Để phục vụ phiên tòa, ngày 15.7, Chánh án TAND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 586/QĐ-TCCB thành lập Tổ giúp việc phục vụ công tác tổ chức xét xử vụ án.

Tổ gồm 26 thành viên, do ông Lê Tự Sinh, Phó chánh án TAND thành phố Đà Nẵng, làm Tổ trưởng; ông Huỳnh Văn Phú, Phó chánh án, làm Tổ phó. Thành viên là lãnh đạo các tòa, phòng nghiệp vụ, thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký và cán bộ công nghệ thông tin.

Phó chánh án TAND thành phố Đà Nẵng Phạm Quốc Bảo kiểm tra, niêm yết nội quy và hướng dẫn người tham gia phiên tòa tại khu vực tổ chức xét xử ẢNH: CTV

Tổ giúp việc có nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch xét xử, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy và phối hợp với Viện kiểm sát, Công an, các sở, ngành, chính quyền địa phương.

Song song với công tác kỹ thuật, phương án bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, y tế và phòng cháy chữa cháy cũng được triển khai.

Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau phiên tòa. UBND và Công an các phường Hải Châu, Hòa Cường phối hợp kiểm soát người tham gia tố tụng và bảo đảm an ninh tại khu vực xét xử.

Cung thể thao Tiên Sơn là điểm cầu có sức chứa lớn phục vụ phiên tòa GFDI, với bảng hướng dẫn vị trí, khu vực và số ghế để bị hại dễ dàng tìm đúng chỗ ngồi ẢNH: CTV

UBND thành phố Đà Nẵng cũng chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật đường truyền tại 2 điểm cầu; bố trí lực lượng, phương tiện y tế xử lý các tình huống phát sinh.

Theo Chánh án TAND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Chí Công, với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, thành phố đã hoàn tất những điều kiện cần thiết để phiên tòa vụ GFDI diễn ra an toàn, đúng quy định và thông suốt, bảo đảm nguyên tắc tranh tụng, khách quan.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI sẽ bắt đầu lúc 8 giờ ngày 24.9 và dự kiến xét xử trong 5 ngày.