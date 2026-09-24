Bắt đầu xét xử vụ GFDI với 8.743 người tham gia tố tụng tại 3 điểm cầu

Sáng 24.9, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI), vụ án được xác định đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và được dư luận quan tâm. Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày.

Phiên tòa được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu, với tổng cộng 8.743 người tham gia tố tụng.

Tại điểm cầu trung tâm ở TAND thành phố Đà Nẵng có 5 bị cáo, 2 người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bị hại đến phiên tòa tại điểm cầu ở Cung thể thao Tiên Sơn từ rất sớm ẢNH: HUY ĐẠT

Phiên tòa được kết nối trực tuyến đến Cung thể thao Tiên Sơn (đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường), nơi có 7.108 bị hại được triệu tập tham gia.

Điểm cầu còn lại đặt tại Nhà hát Trưng Vương (86 Hùng Vương, phường Hải Châu), với 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Với số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn, TAND thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều phương án nhằm bảo đảm việc điều hành phiên tòa thông suốt.

Bị hại quét mã QR tham gia phiên tòa ẢNH: HUY ĐẠT

Xét xử vụ GFDI Hơn 8.700 người tham gia tố tụng tại 3 điểm cầu ở Đà Nẵng

Tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương, mỗi bị hại, người liên quan được cấp mã QR để kiểm tra thông tin, cập nhật danh sách có mặt và hỗ trợ phân luồng tại các cửa an ninh.

Bảng hướng dẫn vị trí, khu vực và số ghế cũng được bố trí để người tham gia tố tụng tìm đúng chỗ ngồi. Việc xét hỏi được xây dựng theo từng nhóm, từng điểm cầu; người có nhu cầu phát biểu đăng ký với thư ký để được cấp quyền sử dụng micro.

Các luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa đến khu vực kiểm tra an ninh để vào tòa ẢNH: HUY ĐẠT

Hệ thống kỹ thuật phục vụ phiên tòa được kiểm tra, chạy thử trước ngày xét xử. Tại mỗi điểm cầu bố trí 2 đường truyền độc lập, gồm đường truyền số liệu chuyên dùng và internet cáp quang FTTH. Lực lượng kỹ thuật được bố trí trực 100% trong thời gian xét xử để theo dõi chất lượng hình ảnh, âm thanh và xử lý sự cố nếu phát sinh.

Tại điểm cầu trung tâm ở TAND thành phố Đà Nẵng có 5 bị cáo ẢNH: HUY ĐẠT

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày. Công tác an ninh, giao thông, y tế và phòng cháy chữa cháy cũng được các lực lượng chức năng triển khai tại cả 3 điểm cầu.

Như Thanh Niên đã thông tin, theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng, Tổng giám đốc Công ty GFDI) cùng những người giữ vị trí lãnh đạo tại doanh nghiệp này là bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đầu tư tài chính.

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng ẢNH: HUY ĐẠT

Cáo trạng cáo buộc Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm chiếm đoạt của 7.108 bị hại với tổng số tiền hơn 2.407 tỉ đồng. Trong số các đồng phạm có Trần Thị Kiều Trang, vợ của Hoàng. Theo cáo trạng, Trang cùng các thuộc cấp khác bị cáo buộc có vai trò giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đầu tư tài chính.