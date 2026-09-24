Xét xử vụ GFDI: 5 bị cáo lãnh án chung thân vì chiếm đoạt hơn 2.407 tỉ đồng

Tối 24.9, sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, TAND thành phố Đà Nẵng tuyên án vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt Công ty GFDI).

Tòa xác định 5 bị cáo lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.407 tỉ đồng của 7.018 khách hàng.

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng (đứng trước) cùng vợ là Trần Thị Kiều Trang bị TAND thành phố Đà Nẵng tuyên án tù chung thân ẢNH: HUY ĐẠT

Theo bản án, từ tháng 5.2018 đến tháng 11.2024, Công ty GFDI huy động vốn của khách hàng tại thành phố Đà Nẵng và các chi nhánh của công ty trên cả nước thông qua hình thức ký hợp đồng vay tài sản.

Trong quá trình hoạt động, do đầu tư kinh doanh thua lỗ, từ năm 2023, Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty GFDI, đã chỉ đạo cấp dưới đưa ra nhiều thông tin gian dối để tiếp tục huy động vốn.

Hoàng đưa ra thông tin rằng toàn bộ số tiền huy động từ khách hàng sẽ được công ty đầu tư vào các dự án tiềm năng, có khả năng sinh lời cao; các dự án đang đầu tư có lãi và đảm bảo khả năng đáo hạn, tất toán đúng thời hạn.

Cả 5 bị cáo trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đều nhận án tù chung thân ẢNH: HUY ĐẠT

Tuy nhiên, sau khi huy động được tiền, Hoàng không sử dụng vốn theo nội dung tư vấn, giới thiệu và cam kết với khách hàng. Theo bản án, tiền được sử dụng để đầu tư chứng khoán quốc tế nhưng thua lỗ, thanh toán các khoản gốc, lãi của các hợp đồng vay đến hạn, chi phí vận hành công ty, mua sắm tài sản và đầu tư một số dự án không hiệu quả.

Để tiếp tục thu hút khách hàng, Hoàng đưa ra mức lãi suất từ 1,5 - 3,5%/tháng. Đồng thời, công ty áp dụng các hình thức động viên, khen thưởng đối với chi nhánh, nhân viên kinh doanh ký được nhiều hợp đồng, có doanh thu cao.

Đến tháng 11.2024, Công ty GFDI cạn kiệt ngân quỹ, mất khả năng thanh toán các hợp đồng vay cho khách hàng. Cơ quan tố tụng xác định Hoàng đã chiếm đoạt của 7.018 khách hàng tổng cộng hơn 2.407 tỉ đồng.

HĐXX TAND thành phố Đà Nẵng tuyên án 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty GFDI ẢNH: HUY ĐẠT

Ngoài Nguyễn Quang Hoàng, 4 bị cáo khác gồm Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi), Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi - em vợ Hoàng), Trưởng phòng Ngân quỹ; Tô Hồng Trà (35 tuổi), Giám đốc giao dịch Hội sở và Trần Thị Kiều Trang (40 tuổi - vợ của Hoàng), trợ lý Tổng giám đốc, Phó giám đốc giao dịch Hội sở (cùng Công ty GFDI), cũng bị xác định biết rõ hành vi gian dối của Hoàng nhưng vẫn tham gia giúp sức.

Theo bản án, các bị cáo biết dòng tiền huy động từ khách hàng không được đầu tư vào các dự án như cam kết, mà được sử dụng để lấy tiền của người sau trả cho người trước và đầu tư chứng khoán quốc tế thua lỗ.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo được hưởng lợi dưới nhiều hình thức. Đạt hưởng hơn 217,7 triệu đồng; Hạnh hơn 1,418 tỉ đồng; Trang hơn 7,395 tỉ đồng và Trà hơn 36,38 tỉ đồng.

HĐXX nhận định căn cứ hồ sơ vụ án, chứng cứ và kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

HĐXX công bố mức án sau 1 ngày xét xử ẢNH: HUY ĐẠT

Từ đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quang Hoàng tù chung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt bị phạt tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng. Trần Thị Mỹ Hạnh bị phạt tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Tô Hồng Trà bị phạt tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng. Trần Thị Kiều Trang bị phạt tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng.



