Xét xử vụ GFDI: Bị hại khốn khổ vì vay tiền, rủ người thân góp vốn mất tiền tỉ

Bị hại kể lâm cảnh khốn khó sau khi đầu tư vào Công ty GFDI

Chiều 24.9, phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt Công ty GFDI) tiếp tục phần xét hỏi các bị hại tại các điểm cầu. HĐXX tập trung làm rõ quá trình các bị hại được tư vấn, ký hợp đồng, giao tiền và những thiệt hại sau khi GFDI mất khả năng chi trả.

Các bị hại được triệu tập tại Cung thể thao Tiên Sơn trình bày hoàn cảnh và số tiền thiệt hại tại phiên tòa ẢNH: HUY ĐẠT

Theo cáo trạng, vụ án có 7.108 bị hại được triệu tập, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 2.400 tỉ đồng.

Tại điểm cầu Cung thể thao Tiên Sơn (điểm cầu các bị hại được triệu tập), bị hại B.T.L (36 tuổi, ở Đà Nẵng) cho biết, đã ký 2 hợp đồng với GFDI, tổng số tiền 700 triệu đồng. Theo lời trình bày, L. biết đến GFDI thông qua quảng cáo trên Facebook, thấy mức lãi được giới thiệu hấp dẫn nên vay mượn tiền để đầu tư.

Do có con nhỏ, gia đình không có nhiều khoản tích lũy, L. còn gọi mẹ cùng góp tiền. "Vợ chồng tôi góp 500 triệu đồng, mẹ tôi góp 200 triệu đồng", L. trình bày và mong muốn HĐXX xem xét, buộc các bị cáo trả lại tiền để gia đình khắc phục khó khăn.

Bị hại trình bày với HĐXX về số tiền đã đầu tư vào Công ty GFDI ẢNH: HUY ĐẠT

Bị hại N.T.T (39 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng), kể từ năm 2018 được nhân viên GFDI tư vấn mức lãi 3,5% và ký hợp đồng 80 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền lãi, T. tiếp tục theo dõi hoạt động của công ty và sau đó ký hợp đồng mới, nâng số tiền lên 150 triệu đồng.

Đến năm 2022, qua những hình ảnh quảng cáo và thông tin từ nhân viên tư vấn, T. tiếp tục đầu tư. Theo T., trong quá trình tìm hiểu, các nhân viên tư vấn cho biết ông Nguyễn Quang Hoàng sử dụng tiền để đầu tư chứng khoán, thuê bộ phận kỹ thuật để đưa công ty lên sàn chứng khoán.

Khi HĐXX hỏi có được thông tin việc lấy tiền của người sau trả cho người trước hay không, T. trả lời rằng không. T. cho biết, từng nghi ngờ khi nhiều nhân viên lần lượt nghỉ việc nhưng được phía công ty trấn an, khẳng định lãi suất 12%, quyền lợi khách hàng được đặt lên hàng đầu và hoạt động minh bạch. Đáng chú ý, theo T., hợp đồng quy định nếu rút tiền gốc trước thời hạn thì mất 50% giá trị hợp đồng. Vì lo mất một nửa số tiền nên dù nghi ngờ, T. không dám đến công ty yêu cầu rút tiền.

Nhiều bị hại trình bày hoàn cảnh khó khăn sau khi Công ty GFDI mất khả năng chi trả ẢNH: HUY ĐẠT

HĐXX cho rằng, hậu quả của vụ án đặc biệt nặng nề khi nhiều bị hại không chỉ mất tiền mà còn kêu gọi người thân, bạn bè cùng đầu tư. Khi GFDI mất khả năng chi trả, nhiều gia đình phát sinh tranh cãi, vợ chồng mâu thuẫn, các mối quan hệ bị ảnh hưởng.

HĐXX cũng cho biết, trước khi phiên tòa diễn ra, nhiều bị hại gửi đơn, thư đến tòa trình bày hoàn cảnh quá áp lực, thậm chí có người viết rằng "không muốn tiếp tục sống…".

Bị hại T.Q.T (ở tỉnh Quảng Trị) vào thành phố Đà Nẵng dự phiên tòa. Ông Q.T ký 3 hợp đồng với tổng số tiền 900 triệu đồng, trong đó 2 hợp đồng đã nhận hơn 200 triệu đồng tiền lãi.

Ông Q.T cho biết, từng được nhân viên tư vấn giới thiệu về GFDI và sau đó đầu tư. Do từng trải qua ca mổ tim từ năm 2023, ông Q.T mong muốn HĐXX giải quyết để các bị hại được nhận lại tiền gốc để ông chữa trị bệnh.

Bị hại T.Q.T từ tỉnh Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) vào thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa và mong muốn lấy lại số tiền 900 triệu đồng để chữa bệnh ẢNH: HUY ĐẠT

Nhân viên Công ty GFDI cũng là bị hại cúi đầu xin lỗi khách hàng

Tại điểm cầu Nhà hát Trưng Vương, HĐXX tiếp tục xét hỏi những người vừa là nhân viên, vừa là bị hại của GFDI. Bà N.T.H.N (39 tuổi, nguyên Giám đốc Chi nhánh GFDI tỉnh Đắk Lắk) cho biết, làm việc tại công ty từ năm 2023 và được nhận hơn 200 triệu đồng tiền hoa hồng trong khoảng 2 năm.

Bà N. đề nghị được bù trừ khoản tiền hoa hồng đã nhận với số tiền bản thân đầu tư vào GFDI. Tuy nhiên, bản thân không biết nguồn vốn của GFDI được sử dụng như thế nào và hoạt động đầu tư thực tế ra sao.

HĐXX hỏi bà N., nếu biết việc công ty lấy tiền của người sau trả cho người trước để huy động vốn thì có nhận chức vụ hay không, bà N. trả lời rằng không. HĐXX cho rằng, việc tạo dựng hình ảnh, vỏ bọc uy tín để huy động tiền là một phần trong phương thức thực hiện hành vi phạm tội của các bị cáo. Đối với những nhân viên không biết và không ý thức được hành vi vi phạm, HĐXX sẽ xem xét trong quá trình giải quyết vụ án.

Bị hại H.M (46 tuổi, ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng), cho biết mình là nhân viên kinh doanh, có trình độ thạc sĩ, xin việc vào GFDI năm 2022. Bà M. cho biết, ban đầu không tin tưởng hoàn toàn nhưng sau khi được công ty tổ chức giao lưu với các đơn vị, tham gia các chương trình từ thiện, bà M. dần tin tưởng.

"Chồng tôi từng nói đây là công ty lừa đảo, nhưng tôi nghĩ công ty quan hệ với cơ quan chức năng uy tín và có các hoạt động từ thiện… nên rất tin tưởng", bà M. trình bày.

Nhân viên của Công ty GFDI cũng là bị hại được triệu tập đến Nhà hát Trưng Vương và trình bày với HĐXX về những thiệt hại ẢNH: HUY ĐẠT

Theo bà M., bản thân bà đã đầu tư gần 1 tỉ đồng, trong đó có tiền vay mượn. Công việc kinh doanh cũng chịu nhiều áp lực khi nhân viên phải tìm kiếm khách hàng, chuẩn bị quà, chi hoa hồng để đạt chỉ tiêu. Bà M. cho biết bà và nhiều nhân viên tin tưởng những lời cam kết của lãnh đạo GFDI.

"Hoàng và Trà (Tô Hồng Trà, 35 tuổi - là 1 trong 5 bị cáo trong vụ án - PV) nói không lấy tiền người trước trả người sau. Nếu không trả thì đời con sẽ trả", bà M. thuật lại lời được nghe từ phía lãnh đạo công ty. Theo bà M., mỗi tháng các lãnh đạo GFDI thu về hàng chục tỉ đồng, nhưng khi công ty mất khả năng chi trả, bà không hiểu số tiền đó đã đi đâu.

"Xin lỗi tất cả gia đình vì tôi đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho gia đình, bạn bè và người thân. Chúng tôi rất khổ sở để trả nợ ngân hàng, chúng tôi có lỗi rất nhiều với mọi người và cũng khổ sở với số nợ của mình", bà M. nói tại phiên tòa. Bà M. mong khách hàng tha thứ cho những nhân viên đã tư vấn, giới thiệu đầu tư nhưng cũng là những người chịu thiệt hại trong vụ án.

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng tại phiên tòa ẢNH: HUY ĐẠT

HĐXX nhận định, vụ án là lời cảnh tỉnh đối với việc đầu tư dựa trên những cam kết lợi nhuận cao và hình ảnh, uy tín được tạo dựng bên ngoài mà không tìm hiểu đầy đủ về nguồn vốn, phương thức kinh doanh của doanh nghiệp.

Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên tại phiên tòa, đến 16 giờ ngày 24.9, phiên tòa vẫn tiếp tục diễn ra. Sau phần xét hỏi các bị hại, HĐXX tiếp tục làm việc với những người tham gia tố tụng để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án. Các luật sư và đại diện Viện kiểm sát tiếp tục tham gia phiên tòa, theo dõi, đặt câu hỏi và làm rõ các nội dung liên quan theo diễn biến xét xử.