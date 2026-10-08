Khu phố đêm Bà Rịa nhếch nhác: Tiểu thương nói 'không muốn bán dưới lòng đường'

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng khu phố đêm Bà Rịa (phường Bà Rịa, TP.HCM) nhếch nhác, tiểu thương lấn chiếm lòng đường, bãi cỏ công viên để kinh doanh, UBND phường Bà Rịa cho biết đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra, xử lý.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, tình trạng trên vẫn tiếp diễn. Tại một số khu vực, bàn ghế được kê ra lòng đường, trong khi nhiều hộ kinh doanh ăn uống tận dụng cả phần bãi cỏ trong công viên ven sông Dinh để phục vụ khách.

"Tôi cũng không muốn bán dưới lòng đường"

Một tiểu thương tên P., hiện kinh doanh ăn uống tại khu phố đêm Bà Rịa, cho biết gia đình ông không muốn đưa bàn ghế ra lòng đường để bán hàng.

Ki ốt bày ra giữa đường để buôn bán ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo ông P., năm 2024, gia đình ông ký hợp đồng với Công ty TNHH TM DV và ĐTXD N.P để thuê 3 vị trí trên vỉa hè cạnh trụ sở khu phố đêm. Công ty cũng đã làm 3 tủ điện và bàn giao để phục vụ kinh doanh.

Tuy nhiên, khi bắt đầu buôn bán, ông P. được người của khu phố thông báo không được kinh doanh trên phần vỉa hè tại khu vực trụ sở khu phố. "Gia đình tôi liên hệ với công ty thì họ chỉ xuống lòng đường bán cho đến nay", ông P. cho hay.

Theo ông P., việc kinh doanh dưới lòng đường là ngoài ý muốn. Bởi trước đó, gia đình đã bỏ tiền thuê vị trí kinh doanh với mong muốn có địa điểm buôn bán ổn định.

"Khách cũng ngại ngồi giữa đường ăn uống lắm vì sợ tai nạn. Tôi cũng không muốn bán dưới lòng đường, vì làm vậy ảnh hưởng đến giao thông", ông P. nói.

Ông P. đưa 3 hợp đồng đã ký với công ty để kinh doanh trong khu phố đêm ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông P. cho biết gia đình đã trả cho công ty hơn 200 triệu đồng để thuê 3 ki ốt trong thời hạn 5 năm. Ngoài khoản tiền thuê, hằng tháng còn phải trả thêm các khoản phí khác cho công ty.

Theo phản ánh của tiểu thương này, điều khiến gia đình ông băn khoăn là đã ký hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh nhưng vị trí được chỉ dẫn thực tế lại không phải nơi đã thỏa thuận ban đầu.

Đơn vị đầu tư thừa nhận có tình trạng lấn chiếm

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên ngày 7.10, lãnh đạo Công ty TNHH TM DV và ĐTXD N.P xác nhận có tình trạng các tiểu thương kinh doanh ăn uống trong khu phố đêm Bà Rịa do công ty làm chủ đầu tư bày bàn ghế ra bãi cỏ công viên và lòng đường để buôn bán.

Bãi cỏ, lối đi công viên thành nơi bày bàn ghế buôn bán, để xe ẢNH: NGUYỄN LONG

Lãnh đạo công ty cho biết đơn vị đã liên tục nhắc nhở các tiểu thương không được kinh doanh trong bãi cỏ công viên, dưới lòng đường. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn xảy ra.

Về trường hợp tiểu thương phản ánh được người của công ty chỉ vị trí xuống lòng đường để kinh doanh, lãnh đạo công ty cho biết sẽ làm việc với UBND phường Bà Rịa để phối hợp xử lý.

Trước đó, Báo Thanh Niên đăng bài "Khu phố đêm Bà Rịa nhếch nhác, bán giữa đường, công viên sông Dinh" phản ánh khu phố đêm Bà Rịa nằm trên đường Lê Thành Duy, hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ hằng ngày. Khu phố được đưa vào hoạt động từ cuối tháng 12.2024, với hàng trăm gian hàng kinh doanh nhiều mặt hàng.

Điểm nhấn của khu phố đêm là tuyến đường dạo bộ được trang trí bằng hàng ngàn chiếc đèn lồng nhiều kiểu dáng, màu sắc. Những tháng đầu hoạt động, không gian này khá lung linh, thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh, mua sắm và thưởng thức ẩm thực.

Thế nhưng, sự sôi động kéo dài không lâu. Sau vài tháng, lượng khách bắt đầu thưa dần. Đến nay, nhiều gian hàng đã đóng cửa, một số khu vực gần như không còn hoạt động kinh doanh.

Tại khu vực cổng vào, điểm giữ xe máy từng khá nhộn nhịp cũng không còn người trông giữ. Những gian hàng còn hoạt động chủ yếu là các điểm kinh doanh ăn uống. Tuy nhiên, việc bố trí, sắp xếp bàn ghế đã không còn gọn gàng như thời gian đầu.

Dọc lối đi ven sông Dinh, nhiều bàn ghế được kê sát lối đi để phục vụ thực khách. Một số hộ còn đưa bàn ghế lên cả thảm cỏ trong công viên. Xe máy của khách cũng được đưa lên bãi cỏ, khiến nhiều khu vực cỏ bị giẫm đạp, chết và làm ảnh hưởng đến cảnh quan công viên.

Đáng chú ý, tại khu vực gần đầu đường 27 Tháng 4, việc lấn chiếm diễn ra rõ hơn. Bàn ghế của một gian hàng ẩm thực được bày ra gần như hết phần lòng đường.