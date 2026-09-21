Khu phố đêm Bà Rịa nhếch nhác, buôn bán trên thảm cỏ công viên sông Dinh

Nằm bên bờ sông Dinh, phường Bà Rịa (TP.HCM), khu phố đêm Bà Rịa trải dài trên đường Lê Thành Duy, hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ hằng ngày. Khu phố được đưa vào hoạt động từ cuối tháng 12.2024, với hàng trăm gian hàng kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau.

Gian hàng đóng cửa hàng loạt trong khu phố đêm Bà Rịa ẢNH: NGUYỄN LONG

Thời gian đầu sau khai trương, khu phố đêm tạo được sức hút khá lớn. Các gian hàng được bố trí tương đối gọn gàng ở 2 bên đường. Phía bờ sông Dinh là khu vực ẩm thực với nhiều món ăn, thức uống phục vụ người dân và du khách. Các hộ kinh doanh tận dụng vỉa hè sát bờ sông để bố trí bàn ghế cho khách ngồi ăn tại chỗ.

Phía đối diện là các gian hàng bán quần áo, giày dép, đồ lưu niệm và nhiều sản phẩm tiêu dùng khác. Đáng chú ý, khu phố còn có các sản phẩm OCOP của địa phương được giới thiệu, mua bán.

Điểm nhấn của khu phố đêm là tuyến đường dạo bộ được trang trí bằng hàng ngàn chiếc đèn lồng với nhiều kiểu dáng, màu sắc. Vào những tháng đầu hoạt động, không gian này tạo cảm giác lung linh, thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh và thưởng thức ẩm thực.

Bày bàn ghế buôn bán trên bãi cỏ công viên ẢNH: NGUYỄN LONG

Tuy nhiên, sự sôi động ấy không kéo dài. Chỉ sau vài tháng, khu phố đêm bắt đầu thưa khách. Đến nay, nhiều gian hàng đóng cửa, một số khu vực gần như không còn hoạt động kinh doanh.

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên tối 20.9, ngay tại khu vực cổng vào, điểm giữ xe máy từng hoạt động nhộn nhịp nay cũng không còn người trông giữ. Những gian hàng còn kinh doanh chủ yếu tập trung vào ăn uống, song cách bố trí, sắp xếp đã không còn gọn gàng như thời gian đầu.

Xe máy cũng đưa lên thảm cỏ công viên ẢNH: NGUYỄN LONG

Dọc lối đi ven sông Dinh, nhiều bàn ghế được kê sát lối đi để phục vụ thực khách. Đáng chú ý, một số hộ còn đưa bàn ghế lên phần thảm cỏ trong công viên để kinh doanh.

Xe máy của khách cũng được đưa lên bãi cỏ, khiến nhiều khu vực cỏ bị giẫm đạp, chết và mất đi cảnh quan vốn có.

Gần khu vực đầu đường 27 Tháng 4, tình trạng lấn chiếm còn rõ hơn khi bàn ghế của một gian hàng ẩm thực được bày ra gần như hết phần lòng đường. Việc kinh doanh theo kiểu tận dụng mọi khoảng trống khiến không gian vốn dành cho người đi bộ và sinh hoạt cộng đồng trở nên chật chội.

Bàn ghế tràn ra đường 27 Tháng 4 ẢNH: NGUYỄN LONG

Không chỉ cảnh quan, vấn đề vệ sinh môi trường cũng khiến nhiều người dân lo ngại. Sau khi ăn uống, một số thực khách bỏ lại hộp xốp, ly nhựa và các loại rác ngay tại khu vực kinh doanh hoặc xuống sông Dinh. Những vật dụng này không chỉ làm mất mỹ quan mà còn tạo nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường dòng sông.

Khách ăn uống trên bờ, rác nằm dưới sông Dinh ẢNH: NGUYỄN LONG

Một người dân thường xuyên đi bộ tại khu vực ven sông cho biết ban đầu gia đình rất thích đến khu phố đêm vì không gian đẹp, có nhiều món ăn và có thể đi dạo, ngắm đèn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, người này không còn muốn đưa trẻ nhỏ đến thường xuyên vì khu vực kinh doanh trở nên lộn xộn, rác thải xuất hiện nhiều và lối đi có lúc bị bàn ghế, xe máy chiếm dụng.

Một du khách đến Bà Rịa cũng cho rằng khu phố có nhiều tiềm năng nhờ vị trí bên sông, không gian đèn lồng và các hàng quán phong phú. Tuy nhiên, theo du khách này, trải nghiệm sẽ kém hấp dẫn nếu cảnh quan không được giữ gìn, hàng quán đóng cửa nhiều và những khu vực còn hoạt động lại thiếu sự ngăn nắp.

Sức hút của khu phố đêm Bà Rịa không ổn định ẢNH: NGUYỄN LONG

Từ một không gian được đầu tư để tạo điểm đến về đêm, khu phố đêm Bà Rịa hiện đang đứng trước bài toán duy trì sức sống và bảo đảm cảnh quan.

Việc nhiều gian hàng đóng cửa cho thấy sức hút của khu phố chưa được duy trì ổn định. Trong khi đó, hoạt động của những gian hàng còn lại nếu không được quản lý chặt chẽ có thể khiến hình ảnh khu phố ngày càng xuống cấp nặng nề.