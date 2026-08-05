TP.HCM: Dự án kè sông Dinh hơn 2.300 tỉ đồng có gì đặc biệt?

Ngày 5.8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bà Rịa (TP.HCM) cho biết dự án kè sông Dinh đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Nhà máy nước sông Dinh đã chính thức được triển khai thi công, đánh dấu bước khởi đầu của một trong những công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Đoạn dự án kè sông Dinh đang được triển khai ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo đó, ngày 10.7.2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bà Rịa đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói xây lắp số 1. Gói thầu có thời gian thực hiện 29 tháng kể từ ngày khởi công, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 12.2028.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp gần 760 tỉ đồng được triển khai trên địa bàn phường Bà Rịa và phường Long Hương, với phạm vi sử dụng đất gần 30 ha. Quy mô đầu tư bao gồm hệ thống kè 2 bờ sông dài hơn 3 km.

Bên cạnh hạng mục kè, dự án còn xây dựng 6 tuyến đường mới gồm các đường Trương Phúc Phan, A1, A2, A3, B1 và B9 với vận tốc được thiết kế từ 30 - 50 km/giờ; xây dựng mới 3 cây cầu gồm cầu Tân Hưng, cầu Phạm Ngọc Thạch và cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được đầu tư đồng bộ với hơn 14 ha công viên cây xanh, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, điện chiếu sáng LED, hệ thống ống kỹ thuật ngầm hóa và các hạng mục phụ trợ khác.

Đáng chú ý, dự án được áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM), góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và kiểm soát chất lượng trong quá trình thi công.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bà Rịa, cho biết dự án kè sông Dinh không chỉ có ý nghĩa về mặt hạ tầng thủy lợi mà còn là công trình quan trọng trong chiến lược chống ngập, bảo vệ bờ sông và chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm phường Bà Rịa.

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần cải thiện khả năng tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng trong mùa mưa, đồng thời tạo không gian cảnh quan ven sông khang trang, hiện đại, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Theo ông Dũng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bà Rịa sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị tư vấn và nhà thầu để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại, tổ chức thi công cuốn chiếu, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động cũng như tiến độ đã cam kết.

Việc triển khai dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển hạ tầng đô thị khu vực trung tâm phường Bà Rịa, tăng cường kết nối giao thông 2 bờ sông Dinh, đồng thời hình thành không gian công cộng, công viên ven sông phục vụ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân.